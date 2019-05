64 migranti soccorsi ieri notte a largo della Calabria sono sbarcati a Crotone

migranti - 64 soccorsi e fatti sbarcare a Crotone dal Ministero degli Interni : A dispetto della propaganda incessante sui "porti chiusi" 64 Migranti - 18 dei quali sono bambini - sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera italiana e fati sbarcare al porto di Crotone.Continua a leggere

Tunisi - soccorsi 46 migranti in mare : 13.43 La Guardia costiera Tunisina ha intercettato un'imbarcazione in difficoltà, a nord di Sfax,con 46 migranti a bordo. Tra loro 20 donne,in gran parte di Paesi sub-sahariani, oltre a 6 Tunisini. Ieri, circa 70 migranti sono annegati quando la barca su cui si trovavano è affondata in acque internazionali, a 40 miglia dalla città Tunisina di Sfax.

Lampedusa - soccorsi altri 70 migranti : 18.50 Settanta migranti sono stati recuperati a largo di Lampedusa da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia di Finanza e starebbero per arrivare sull'isola. Lo dicono fonti a Lampedusa. Ancora non è chiaro come i migranti siano giunti a 11 miglia dall'isola, dove stamane sono già sbarcati 30 migranti dalla Mare Jonio. E non è chiaro neppure dove sia l'imbarcazione che li avrebbe trasportati. "Che fine ha fatto la barca?, dice il ...

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarcati ad Augusta e Lampedusa i 66 migranti soccorsi ieri dalle navi italiane : Sessanta migranti morti e 16 salvati in un naufragio al largo di Sfax, in Tunisia. Tre corpi sono stati recuperati. La notizia, lanciata da Alarm phone è stata ufficialmente confermata dal portavoce ...

I migranti soccorsi dalla Marina sono arrivati in Sicilia : Nel frattempo anche la Mare Jonio ha attraccato a Lampedusa dopo aver soccorso 29 migranti, ma il Viminale ha detto che sarà sequestrata

migranti - verso Augusta i 36 soccorsi : 0.02 "I 36 Migranti che erano a bordo di una imbarcazione che stava per affondare sono stati messi in salvo dal personale della nostra Marina Militare che era a bordo della nave Cigala Fulgosi e ora sono stati tutti trasferiti sull'unità Stromboli". Lo rende noto la presidenza del Consiglio dei ministri. "La nave Stromboli informa una nota- viaggia adesso verso il porto militare di Augusta, dove i Migranti verranno fatti sbarcare". ...

Mare Jonio salva 29 migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Io non do porti'. Conte 'Risolveremo anche questo caso' : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

migranti - in 36 soccorsi dalla Marina italiana a 75 chilometri dalle coste libiche. Salvini 'Io non do porti'. La Marina 'Stavano affondando'... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti Migranti di ALESSANDRA ZINITI Salvini non intende cambiare linea. 'C'è una nave della Marina militare che in acque ...

migranti soccorsi - Difesa : fiducia Marina : 16.14 "Dal ministro Trenta non è arrivata alcuna indicazione particolare, ma abbiamo massima fiducia nell'operato della nostra Marina Militare e dei nostri uomini e donne in uniforme". Così fonti della Difesa in relazione al salvataggio di alcune decine di Migranti al largo delle coste libiche. "Non vorrei che ci fosse un ministro che difende i confini e qualcun altro che,invece, porta i Migranti in Italia: sto aspettando la ...

Salvini chiede chiarimenti sui migranti soccorsi dalla Marina : Roma, 9 mag., askanews, - 'Salvare le vite, per carità, è obbligo di uomini e donne del mare, però ho chiesto chiarimenti del perché si fosse in acque libiche, del perché non sia stata chiamata la ...

migranti soccorsi dalla Marina. Salvini 'Io non dò porti' : ROMA. Si preannuncia un nuovo caso Diciotti e un nuovo braccio di ferro nel governo tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello della Difesa Trenta. Al centro della polemica il salvataggio di ...

migranti - stop ai soccorsi per la nave Mare Jonio : La Guardia Costiera ha vietato alla Mare Jonio di effettuare attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando l'imbarcazione non si adeguerà "alla normativa di settore". La decisione è arrivata al ...

Card.Bassetti - i migranti vanno soccorsi : ANSA, - ROMA, 4 APR - "I migranti vanno soccorsi e non respinti in Paesi insicuri o terzi anche perché ci prendiamo delle responsabilità se li affidiamo a terzi. Sono diminuiti gli sbarchi in Italia ...