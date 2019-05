Tour of Chongming Island 2019 | l’olandese Lorena Wiebes firma la tripletta e si aggiudica

Tour of Chongming 2019 - Lorena Wiebes concede il bis e fa sua anche la seconda frazione : Lorena Wiebes non si ferma più. L’olandese della Parkhotel Valkenburg è riuscita ad imporsi anche nella seconda frazione del Tour of Chongming Island all’interno del percorso di Fenghuang Park, per un totale di 121,3 km di tappa. La Wiebes, reduce da un inizio di stagione più che mai sorprendente e che promette davvero bene per il suo futuro, ha battuto allo sprint la thailandese Jutatip Maneephan (Thailand Women’s Cycling ...

Tour of Chongming Island 2019 - l’olandese Lorena Wiebes apre la tre giorni asiatica. Quinta Marta Tagliaferro : Lorena Wiebes (ParkHotel Valkenburg) fa sua la tappa inaugurale del Tour of Chongming Island di Chongming Xinxheng Park. La ventenne olandese, al suo quarto sigillo stagionale, ha battuto in volata la belga Lotte Kopecky (Lotto Soudal) e l’altra orange Nina Kessler (Team TIBCO-SVB). Quinto posto per la nostra azzurra Marta Tagliaferro (Hitec Products). Ovviamente Lorena Wiebes è anche la prima leader della breve corsa a tappe cinese. È la ...