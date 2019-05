Solo di Alberto Urso è l’amore nella sua veste più drammatica | quasi ossessiva

Gara inediti Solo su TIMMUSIC : Alberto vs Giordana : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Alberto con “Ti lascio andare” vs Giordana con “Chiedo di non chiedere”. Alberto: bit.ly/Alberto_TiLascioAndare Giordana: bit.ly/Giordana_ChiedoDiNonChiedere Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 09 maggio otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la ...

Gara inediti Solo su TIMMUSIC : Alberto vs Giordana : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Alberto con “Ti lascio andare” vs Giordana con “Chiedo di non chiedere”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 09 maggio otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Gara inediti Solo su TIMMUSIC : Mameli VS Alberto : Diamo il via alla nuova Gara di inediti di #Amici18! Mameli con “Milioni di cose” vs Alberto con “La mia rivoluzione”. Correte sull’app TIMMUSIC e potrete ascoltare i due inediti in Gara in anteprima esclusiva per 48 ore. Il più ascoltato entro le 23.59 del 25 aprile otterrà il PUNTO TIM che insieme ad altri determinerà la canzone vincitrice tra le due in Gara. Scopri la sezione dedicata ad #Amici18 e ascolta le novità.

Giro delle Fiandre - Alberto Bettiol nel club dei più grandi : Solo 9 italiani hanno vinto nell’Università. Da Magni a Ballan : Soltanto nove italiani sono riusciti a vincere il Giro delle Fiandre, Classica Monumento del ciclismo che ha fatto il proprio debutto nel 1913 e che è giunta alla sua 103^ edizione. Oggi Alberto Bettiol si è iscritto al ristrettissimo club dei nostri connazionali capaci di imporsi nell’Università del Pedale, nella corsa di un giorno caratterizzata da muri e pavé. Il toscano è entrato di diritto nell’empireo dei più grandi e accosta ...

Casting per il film 'Si muore Solo da vivi' - di Alberto Rizzi - e 'Terra Nera 2' : Casting in corso per la ricerca di comparse e piccoli ruoli per il film dal titolo Si muore solo da vivi, diretto dal regista Alberto Rizzi, e per la ricerca di attori e attrici per il film Terra Nera 2, di Salvo D'Angelo e Tito Lanciani. Si muore solo da vivi Per la realizzazione del film diretto da Alberto Rizzi e prodotto da K+ sono attualmente in corso le selezioni. In, particolare, per il film dal titolo Si muore solo da vivi, ambientato ...