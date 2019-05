Sicilia | Fp Cgil | ' Tenuta Ambelia tornerà a essere abbandonata?'

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - 'Musumeci ostaggio di logiche poco chiare' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Se la Sicilia vive il momento più tragico della sua storia forse piuttosto che la fiducia e la speranza, come ha detto il presidente Musumeci nel suo messaggio di Pasqua, serve il coraggio di chi governa che in realtà ci sembra ostaggio di logiche poco chiare che non

Def : Cgil - 'flat tax e riforma Iva penalizzeranno la Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la flat tax, Pagliaro sottolinea come la Sicilia "ne beneficerà meno poiché, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2017, il 97,86% degli oltre 2,8 milioni di contribuenti della regione sta nella fascia tra mille e 50mila euro". Questa fascia, spie

Def : Cgil - 'flat tax e riforma Iva penalizzeranno la Sicilia' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Le misure del Def nazionale, a partire dalla flat tax e dalla riforma dell’Iva penalizzeranno la Sicilia, col rischio di gravi ripercussioni sulle casse regionali e sui bilanci delle famiglie". A lanciare l’allarme è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele P

Sicilia : Fp Cgil - 'Agenzia Entrate prossima al collasso : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Entro il 2021, l’Agenzia delle Entrate in Sicilia perderà il 25% del proprio personale. Su 2400 lavoratori oggi in servizio, saranno circa 600 quelli che matureranno i requisiti di pensionamento, con il rischio di portare al collasso gli uffici e di sovraccaricare col

Mafia : Cgil Sicilia - 'inqualificabile gesto mafioso contro Chiara Natoli' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "L'inqualificabile gesto mafioso ai danni di Chiara Natoli conferma che dobbiamo ancora continuare a lottare contro la prepotenza del malaffare e di tutte le mafie". Lo dice Michele Pagliaro segretario generale della Cgil Sicilia a proposito dell'attentato incendiario

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - 'situazione di crisi - politica regionale e nazionale inadeguata (2) : (AdnKronos) - Secondo il segretario della Cgil Sicilia ci sono "evidenti criticità e problemi che non sono stati affrontati". "Basti pensare - ha aggiunto - al tracollo del sistema industriale, da Termini Imerese alla situazione delle aree di crisi complessa e non complessa, ma anche a vertenze come