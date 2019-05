Rugby | Top12 2019 | Lazio-Verona 16-14 Capitolini salvi | retrocessi in Serie A i veneti

Rugby - Top12 2019 : Calvisano-ValoRugby Emilia 41-3. Bresciani in finale con il vantaggio del fattore campo : Dopo il 25-17 della gara d’andata, Calvisano travolge per 41-3 il ValoRugby Emilia nella semifinale di ritorno del Top 12 di Rugby e stacca il pass per la finale scudetto, che sabato prossimo vedrà i Bresciani giocare col vantaggio del fattore campo, per effetto del primo posto al termine della regular season. I padroni di casa oggi dilagano nella ripresa, dopo la prima frazione chiusa sul 3-0, e nei secondi 40 minuti mettono a referto ben ...

Rugby - Top12 2019 : sabato lo spareggio salvezza Verona-Lazio. I capitolini arrivano al confronto in gran forma : Un incontro che vale una stagione: Verona-Lazio è lo spareggio salvezza che deciderà quale squadra dovrà retrocedere dal Top 12 di Rugby in Serie A. Al termine della stagione regolare le due squadre sono arrivate appaiate a quota 30 al decimo posto in classifica e dunque ora sarà una partita senza appello a decretare che farà compagnia nel torneo cadetto il prossimo anno al Valsugana. A poche gare dal termine della stagione la situazione era ...

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - lotta per la salvezza tra Verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana, sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio, vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Rugby - Top12 2019 : ValoRugby Emilia-Petrarca Padova 10-15. I campioni d’Italia agganciano gli emiliani al 3° posto : Nel posticipo della ventesima giornata del Top 12 di Rugby i campioni d’Italia del Petrarca Padova espugnano il campo del ValoRugby Emilia per 10-15 ed agganciano proprio la formazione reggiana al terzo posto, con entrambe le squadre ad un solo punto dall’aritmetica certezza di partecipare alle semifinali scudetto. Tabellino ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano vince e si tiene stretta la vetta - domani big match tra ValoRugby e Petrarca : Si sono giocate oggi cinque delle sei gare valide per la ventesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto il Calvisano tenere la vetta grazie al successo per 34-10 sul Mogliano, mentre il Rovigo tiene il passo sconfiggendo per 40-7 il Viadana. Le Fiamme Oro tengono vive le residue speranze di qualificarsi per le semifinali sconfiggendo per 50-19 il San Donà. In coda il Verona vince in caa del Valsugana per 23-26, ma la Lazio non si dà per ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano batte il Petrarca nel big match - ne approfitta il ValoRugby Emilia : Completata la 18ma giornata del Top 12 di Rugby: il Calvisano vince il big match contro il Petrarca e si riporta ad un punto dal Rovigo capolista, mentre ne approfitta il ValoRugby Emilia che, pur soffrendo, batte San Donà e si issa in terza piazza scavalcando proprio i patavini. Le Fiamme Oro vincono con bonus contro Viadana, ma a quattro turni dal termine il quarto posto che vale le semifinali dista 11 punti. Completano il quadro di giornata ...