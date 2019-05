Quanto costerà MediEvil Remake su PS4? Piccolo prezzo per un grande capolavoro

optimaitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Non solo ildi Final Fantasy 7, ancheha saputo a suo modo incuriosire tutti gli spettatori del secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation. Si tratta del rifacimento con grafica moderna della primissima avventura di Sir Daniel Fortesque, ossuto eroe che rappresenta ancora oggi uno dei personaggi più amati facenti parte della scuderia Sony. E che fece le fortune della PSX - tornata di recente nei negozi con una versione in miniatura. La sua storia rivivrà solo su PlayStation 4 a partire dal 25 ottobre 2019 - è questa la data di uscita ufficializzata nel corso della stessa diretta streaming -, per altro ad unpiuttosto contenuto.Aprendo i preordini su PlayStation Store, Sony ha infatti svelato che ildi MedieEvilpersarà di appena 29,99 dollari. Cifra che qui in Italia si tradurrà come di consueto in 29,99 euro. Rispetto ...

