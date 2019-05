Europee | Civati ferma la campagna elettorale | “Due candidate di destra in lista con me

Elezioni Europee - Civati ritira la sua candidatura : “Esponenti di estrema destra nella lista” : Pippo Civati ritira la sua candidatura con Europa Verde alle prossime Elezioni europee del 26 maggio. L'esponente di Possibile spiega che ha preso questa decisione dopo la notizia della presenza di esponenti di estrema destra all'interno della lista: "I valori costituzionali e l’antifascismo per me vengono prima di tutto”.Continua a leggere

Pippo Civati si ritira dalle Europee : "Estrema destra nella lista di Europa Verde" : Giuseppe Civati annuncia la sospensione di ogni attività della campagna elettorale e si ritira dalla corsa alle Europee. Lo annuncia lo stesso Civati su facebook spiegando che "i valori costituzionali e l'antifascismo per me vengono prima di tutto. Ieri Luciano Capone su Il Foglio ha sollevato un problema - la presenza di esponenti di estrema destra nella lista di Europa Verde - che ha aperto una discussione molto accesa e per ...

Elezioni Europee - Civati si candida con Europa Verde : "Al servizio dei ragazzi per il pianeta" : Pippo Civati annuncia la sua candidatura nelle liste di Europa Verde su Facebook: "Non cerco un posto, ho avviato un'attività che proseguirà il suo lavoro, ma do il mio contributo perché l'Italia ha il dovere di diventare un posto migliore. E così l'Europa, di cui facciamo parte, per ragioni molto importanti, anzi, decisive".

