Diabete Tipo 2 e obesità | tre quarti dei residenti del Lazio con diabete

Diabete Tipo 1 : ancora molto diffusi fumo e obesità - soprattutto al Sud : Il 30% dei pazienti con Diabete tipo 1 presi in carico dai centri diabetologici italiani raggiunge valori corretti di emoglobina glicata, quasi la metà è in regola con il colesterolo e oltre il 70% con la pressione; il 12% è obeso, più di 1 su 4 fuma, il 40% presenta retinopatia, ma nel complesso 1 su 2 ha accesso a buoni livelli di cura. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla nuova Monografia Annali AMD “Profili assistenziali nei ...

Predizione e prevenzione del Diabete mellito di tipo 1 nei bambini : Negli ultimi anni molti studi sono stati condotti sul rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 1 (DMT1 ), sulla familiarità per DMT1 , sui geni e sui biomarker immunologici e metabolici coinvolti in questa patologia cronica autoimmune [1]. Ci sono al mondo circa 550.000 bambini con DMT1. Ogni anno il DMT1 viene diagnosticato in circa 86.000 bambini e l’incidenza aumenta del 3% circa ogni anno [2]. Trattandosi di una delle malattie ...