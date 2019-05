Replica Ciao Darwin | l' ottava puntata in streaming su MediasetPlay

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Questa sera su canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda una nuovadella trasmissione televisiva. Durante le scorse settimane diverse sono state le polemiche che si sono riversate sul programma a causa dell'infortunio di Grabriele, un uomo che ha partecipato al Genodrome e che durante il giorno dei rulli si è gravemente infortunato tanto da essersi paralizzato dal collo in giù. La messa in onda delle puntate però continuerà come sempre, nonostante i produttori abbiano mostrato tutto il loro rammarico per quanto successo e la loro vicinanza all'uomo. La prova dei rulli è comunque rimasta presente nel corso dell'ultima, ma non si sa se continuerà ad esserci ancora per le prossime registrazioni. Chi non potesse assistere all'appuntamento di questa sera, potrà guardare laattraverso il sito online di Mediaset Play. ...

FChiusaroli : RT @ineziessenziali: La supponenza di quelli che ti apostrofano in un tweet e di fronte a una tua replica nel merito ti ignorano e amen. Ne… - ineziessenziali : La supponenza di quelli che ti apostrofano in un tweet e di fronte a una tua replica nel merito ti ignorano e amen.… - CeciliaGayle : Ciao amici. Come state?. Oggi sarò su radiobirikina canale 253. Ore 12.30. Replica alle 20.30. Parlerò del mio nuov… -