Non è uno scherzo il gioco social VInciSalvini : uso lecito dei dati dei partecipanti nell’edizione 2019? : Qualcuno avrà pure pensato ad uno scherzo ma il gioco social VInciSalvini lanciato nella serata di ieri con il corrispettivo sito dedicato VInciSalvini.it è realtà. Per chi si fosse perso (stranamente) la bufera delle ultime ore intorno all'iniziativa del Ministro dell'Interno Matteo Salvini appunto, ecco tutte le informazioni che la riguardano, oltre qualche doveroso approfondimento sulla questione privacy degli utenti che decideranno di ...

Uno - il gioco di carte diventa un caso social : le penalità Non si cumulano - lo dice l'azienda : Basta sorrisetti soddisfatti con cui si accoglie l'odiata carta del +4 sapendo di poter ribattere con un +2 e inguaiare il giocatore successivo: l'azienda che produce 'Uno' gioco di carte tra i più ...

Altaforte - Barbero : 'Antifascismo Non passa dal proibire uno stand' : 'Penso che l'Antifascismo non passi necessariamente attraverso il proibire a una casa editrice di destra di avere uno stand'. Così lo storico Alessandro Barbero commenta le polemiche che hanno portato ...

Uno - il gioco di carte diventa un caso social : le penalità Non si cumulano - lo dice l'azienda : In un tweet la Mattel spiega che se un giocatore scarta un +4 quello successivo non può scartare a sua volta un +2 inguaiando il successivo. E per molti sarà meno divertente

Salone libro - Landini : “Qualcuno dia lezioni di storia a Salvini - il fascismo Non è un’idea - è un reato. Lui ha giurato su Costituzione” : “Credo sia stato un atto molto importante quello che hanno fatto sia il sindaco di Torino sia il presidente della Regione perché nel nostro Paese, invece, di chiudere i porti, bisognerebbe chiudere Casapound e tutte le associazioni che si richiamano al fascismo, perché l’Italia è una Repubblica democratica antifascista”. Lo ha il leader della Cgil, Maurizio Landini in merito alle polemiche sorte attorno al Salone del libro di Torino. ...

'Giochi' e trasgressioni - perché qualcuno Non può farne a meno? : Torino - Sessualità fa rima con spontaneità e si coniuga con la dimensione della relazione e del consenso. In questo caleidoscopico mondo abitato da pelle e sensi, e da mente e cuore , il gioco erotico può tranquillamente farne parte. Prima di addentrarci nei meandri di questo tema, bisogna effettuare un distinguo di fondamentale ...

Cicciolina : “Qualcuno è disposto a pagare 15mila euro per il mio fallo di cristallo. Pito pito? E’ morto - ma Non per colpa mia”. L’imbarazzo della D’Urso : Tra gli ospiti della puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso non è passata certo inosservata Cicciolina. Ilona Staller, la famosa ex pornostar, ha raccontato più volte di avere bisogno di soldi e di avere per questo messo all’asta molte delle sue cose, perfino la sua casa e le sue mutandine. Ovviamente la D’Urso le ha chiesto delucidazioni su questo e, dopo poco, l’intervista ha virato verso un siparietto trash: ...

Giochi e trasgressioni : qualcuno Non può farne a meno - perché? : Sessualità fa rima con spontaneità e si coniuga con la dimensione della relazione e del consenso. In questo caleidoscopico mondo abitato da pelle e sensi, e da mente e cuore, il gioco erotico può ...

LIVE Non È LA D'URSO/ Matrimonio Prati - Annalisa Minetti 'Non ho visto nessuno' : LIVE Non è la D'URSO, anticipazioni e ospiti puntata 8 maggio: la verità sul Matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, in studio Ilona Staller

Salvini : “Feste della cannabis sono uno scempio - vanno fermate. Non sono ministro di uno Stato spacciatore” : “Le feste della cannabis, l’ultima delle quali si è tenuta nella mia Milano, sono uno scempio. Per questo vanno fermate, come i negozi. Io non sono ministro di uno Stato spacciatore”. A poche ore dalla revoca al sottosegretario Armando Siri decisa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini cambia discorso e punta sui negozi di cannabis light: “Userò le maniere forti, vanno chiusi”. L'articolo ...

Matteo Salvini : “Campi rom e centri sociali Non servono a nulla - li sgomberiamo uno per uno” : Per Matteo Salvini centri sociali e campi rom non sono di alcuna utilità, pertanto vanno chiusi."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistra sono ridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha detto dal palco di Pavia.Continua a leggere

Live – Non è la D’Urso : nell’ottava puntata ancora le nozze della Prati. Ilona Staller protagonista dell’Uno contro Tutti : Ilona Staller Le nozze annullate di Pamela Prati saranno ancora una volta al centro della scena nell’ottavo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5. Attraverso una serie di documenti e di nuove “testimonianze shock”, Barbara D’Urso analizzerà gli ultimi eventi della bizzarra vicenda e cercherà di capire se la voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana, fosse autentica ...

Viggo Mortensen contro il partito spagnolo Vox : «Ignoranti - Aragorn Non è uno xenofobo» : Che le sue idee politiche fossero molto lontane da quelle del partito di estrema destra spagnolo "Vox" era chiaro dagli ultimi due film in cui ha recitato, "Captain Fantastic" e "Green Book", e per i ...

Gazzetta : “Il Liverpool Non guarda in faccia nessuno. Il Barça deve reinventarsi” : Nessun’altra squadra, se non il Liverpool, avrebbe potuto portare a termine un’impresa come quella della rimonta sul Barcellona, non nel modo in cui lo ha fatto ieri. Il commento di Alessandro de Calò sulla Gazzetta dello Sport è tutto da leggere. “Il Liverpool è così, non guarda in faccia nessuno: il vecchio Milan se lo ricorda bene. Anfield, poi, ha una mistica che attraversa la storia senza perdere un pelo della sua potenza. ...