LEVEL UP | all' evento sarete in grado di presentare i vostri lavori per ottenere un posto

(Di venerdì 10 maggio 2019) Oggi avrà inizio la prima giornata della seconda edizione diUP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames che ha sede a Roma.Nei giorni della conferenza, oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist provenienti dalle più grandi realtà del settore, racconteranno la loro esperienza con l'obiettivo di promuovere creatività e conoscenza.Ma quest'anno c'è una novità: oltre alle varie lezioni che si terranno con gli artisti italiani ed internazionali, saranno attive durante tutti i tre giorni anche sessioni di portfolio review. A queste si aggiungono momenti dedicati al recruiting e a interviste one-to-one durante le quali i giovani sviluppatori potranno incontrare le grandi case produttrici presenti all'e mostrare loro il proprio talento e i propri progetti.

