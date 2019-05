La versione 5 7 di CryEngine arriverà il prossimo anno con supporto al ray tracing

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Crytek ha annunciato che il suo motore grafico,, sarà aggiornato alla5.7 ilnel corso della primavera, come riportato da Wccftech.Questa nuovadell'engine arriva con importanti novità, come ilalla tecnologia di rayin tempo reale per l'illuminazione.in5.7 supporterà le DirectX 12 e l'API Vulkan, inoltre, grazie a un GCN dedicato sarà introdotto l'asynchronous compute support.Leggi altro...

