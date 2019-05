Emma Marrone ad Amici 2019 | carriera | vita privata e biografia

Amici - anticipazioni : ospiti Raffaella Carrà - Mara Venier ed Emma Marrone : Domani, sabato 11 maggio, alle 21.15 su Canale 5, l'appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi

Anticipazioni Amici - 7ª puntata : Emma Marrone e Gerry Scotti giudici al posto della Bertè : Il promo della settima puntata serale di Amici, ha svelato i nomi dei tanti ospiti che ha contattato Maria De Filippi per provare a battere Ballando con le Stelle. Oltre alla già annunciata Mara Venier, a comporre la giuria del talent sabato 11 maggio saranno: il conduttore Gerry Scotti e la veterana Emma Marrone. I tre artisti prenderanno il posto di Loredana Bertè, che salterà solo la prossima diretta a causa di una data del suo tour fissata ...

Gossip : Belen Rodriguez fa gli auguri ad Elodie citando un brano scritto da Emma Marrone : Continua a gonfie vele l'amicizia tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez: dopo essere stata paparazzate sottobraccio a Milano, le due sono tornate al centro del Gossip per un inaspettato scambio di dediche su Instagram. L'argentina ha deciso di fare gli auguri di compleanno alla cantante postando nelle "Stories" la canzone "Amore avrai", che è stata scritta da Emma Marrone quando era la sua produttrice e coinquilina. Belen sorprende Elodie sul ...

Amici - Emma Marrone il nuovo coach dei Bianchi : la soffiata da Mediaset : Parte il toto coach dopo l'annunciata assenza di Ricky Martin come coach dei Bianchi per la puntata del 27 aprile di Amici. Dopo la buca anche di Loredana Bertè, in vista di alcune date del suo tour,sembra che stasera Maria abbia indetto un cambio nel regolamento interno del programma, ma resta un v

Emma Marrone vuole evitare 'certa gente' : presunta frecciatina a Elodie - Belen e Stefano : È bastata una "Stories" pubblicata da Emma Marrone qualche ora fa, a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip. La cantante, proprio nel giorno in cui è stata resa pubblica l'amicizia che è nata tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez, su Instagram ha postato un video con il quale ha fatto intendere di voler evitare "certa gente". Secondo tanti, questa presa di posizione della pugliese, altro non sarebbe che una risposta indiretta ...

Emma Marrone - lo sfogo dalla California : 'Allontanarsi dalle certezze è pericoloso' : è volata qualche settimana fa alla volta di Los Angeles accompagnata da alcuni amici e, oltre a 'incontrare' , ha trascorso la Pasqua assieme all'ex velina e la figlia, la piccola Skyler Eva. Emma ha ...

Emma Marrone-Eli Canalis - Pasquetta italiana a Los Angeles : Tavolata tricolore a casa dell'ex velina che ha ospitato Emma e i suoi amici, in California da qualche settimana

