Doppio rinnovo per Grey’s Anatomy 16 e 17 | la saga di Meredith continua oltre ogni

(Di venerdì 10 maggio 2019) Non una ma ben due stagioni, unper Grey's16 e 17: ABC ha appena annunciato che ladiGrey e dei suoi colleghi medici del Grey Sloan Memorial Hospital continuerà per almeno altre due stagioni, in onda sempre nel giovedì dedicato alle produzioni della ShondaLand di Shonda Rhimes.Insieme al medical drama, infatti, tornerà anche il suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle, Station 19: la serie che in palinsesto segue Grey'se da essa prende le mosse è stata rinnovata per la sua terza stagione. A completare la serata del giovedì ci sarà come sempre How to get away with Murder (Le regole del delitto perfetto), che ha ottenuto ilper la tanto agognata sesta stagione.Nonostante la cancellazione del legal drama Ford People, che ha resistito in palinsesto solo due stagioni, la Rhimes si può dirsi soddisfatta per ildei ...

