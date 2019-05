Delta | la compagnia che vuol prendere il 15% di Alitalia attacca i sindacati | “Con i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Non rischiare, non firmare”. E’ lo slogan della campagna pubblicitaria con cui laaerea statunitense, che ha confermato l’interesse per l’acquisizione di una quota di, invita i dipendenti a non iscriversi al sindacato. Sui social circolano foto di volantini che suggeriscono come spendere “meglio” i 700 dollari della quota annuale di iscrizione: per esempio comprando una playstation o i biglietti per una partita di baseball con la famiglia. E all’iniziativa è dedicato un portale ad hoc, dontriskitdontsignit.com, in cui si mettono in guardia i lavoratori su presunte violazioni della privacy da parte della International Association of Machinists and Aerospace workers (Iam), che sta tentando di raccogliere le firme per rappresentare gli agenti di rampa, quelli che dalla pista supervisionano rifornimenti, carico ...

