Cannabis | esperta | “In futuro sarà nei farmaci per dolore | sonno e umore”

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lasi fa strada, soprattutto Oltreoceano, nel mondo della farmaceutica. Se la marijuana medica è oggi legale in 33 Stati americani e la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la prima medicina derivata dalla, Epidiolex*, tre sono i settori principali nei quali le aziende produttrici stanno lavorando per aggiungere nuove opzioni terapeutiche: “Il, ile l’umore sono tre aree in cui le persone cercano soluzioni a base dimedica“, spiega a MedicalMarketingMedia Amanda Daley, vicepresidente di Canopy Growth Corporation. L’è convinta che “le opportunità di tipo farmaceutico per la, così come per il comparto benessere, bellezza e bevande, sono infinite“. Non sono solo gli Stati Uniti, infatti, ad aver imboccato questa strada. Anzi il Canada, dove ha sede Canopy Growth, è addirittura più ...

demian_yexil : RT @ToniSonia: @kiakkia365 @FQLive purtroppo con un malato grave in famiglia sono invece molto esperta di cannabis e di tutti gli usi che s… - ToniSonia : @kiakkia365 @FQLive purtroppo con un malato grave in famiglia sono invece molto esperta di cannabis e di tutti gli… -