Alvaro Bautista alla conquista di Imola

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista sempre più in fuga - Melandri sesto : Il weekend del Gran Premio di Aragon, valevole per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua terza “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia e in Thailandia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la ...

Superbike - Round Imola : Alvaro Bautista si prepara alla gara di casa : Per familiarizzare con l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, uno dei più prestigiosi circuiti del mondo ma che non aveva mai visto prima, Bautista insieme a tutto il team Aruba ...

Mondiale Superbike - GP Italia 2019 : Alvaro Bautista favorito principale ma Jonathan Rea vuole invertire il trend : Scatterà venerdì con le prime prove libere il weekend di gara dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2019, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si trasferisce sul circuito di Imola per il primo dei due appuntamenti previsti dal calendario nel Bel Paese, con gli appassionati Italiani che potranno godersi lo spettacolo del fenomenale duello tra Alvaro Bautista e Jonathan ...

