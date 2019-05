WTA Madrid | Halep batte Barty con un doppio 7-5

WTA Madrid - Kvitova batte Garcia : la ceca approda ai quarti del torneo : WTA Madrid, Petra Kvitova ha superato con un doppio 6-3 la francese Caroline Garcia, numero 22 del ranking La campionessa in carica Petra Kvitova si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta di Madrid (terra, montepremi 7.021.128 euro). La ceca, numero 2 del mondo e del seeding, supera la francese Caroline Garcia, numero 22 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 16 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo WTA Madrid, ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : negli ottavi di finale le big vincono e convincono. Halep e Kvitova sugli scudi : La giornata odierna del WTA Premier Mandatory di Madrid è stata dedicata alla disputa degli ottavi di finale. Molte delle big hanno fatto molto in fretta a vincere e il record di velocità spetta alla romena numero 3 del mondo Simona Halep che ha impiegato solamente 45 minuti per rifilare uno spietato doppio 6-0 (48 punti vinti contro 12!) alla slovacca Viktoria Kuzmova. Hanno impiegato due set rapidi anche l’olandese Kiki Bertens, testa di serie ...

WTA Madrid – Sloane Stephens stacca il pass per i quarti - ma quanta fatica per battere la Zheng : La tennista americana avanza ai quarti di finale del torneo di Madrid, superando in rimonta la cinese Zheng Sloane Stephens si qualifica ai quarti di finale del torneo WTA di Madrid, la tennista americana supera in tre set la cinese Zheng con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Un match alquanto complicato per la numero 8 del ranking, che va subito sotto a causa di una partenza a rilento, per poi riuscire a ribaltare il risultato e chiudere la ...

WTA Madrid : Halep chiama - Osaka risponde : Se il tetto infatti ripara dall'acqua che cade sulla mattinata di Madrid, non esiste protezione per la slovacca che sparisce dal campo agevolando lo show della numero tre del mondo con una ...

WTA Madrid – Ashleigh Barty ai quarti in rimonta : Putintseva si arrende al terzo set : Ashleigh Barty si impone in rimonta su Yulia Putintseva: la tennista australiana batte la kazaka al terzo set e accede ai quarti di finale del WTA di Madrid Dopo 2 ore e 5 minuti si completa la rimonta di Ashleigh Barty che accede, a fatica, ai quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista australiana, numero 9 del ranking mondiale femminile, ha perso il primo set contro Yulia Putintseva con il punteggio di 4-6. La giocatrice aussie è ...

WTA Madrid – Naomi Osaka avanza spedita : Sasnovich battuta in due set : Naomi Osaka liquida Aliaksandra Sasnovich e accede ai quarti di finale: la tennista nipponica si impone in due semplici set Bastano 1 ora e 25 minuti a Naomi Osaka per ottenere il pass valevole per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista giapponese, attuale numero 1 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (numero 33 WTA). Naomi Osaka ha vinto i due set decisivi al passaggio ...

WTA Madrid – Kiki Bertens sul velluto : la tennista olandese spazza via Sevastova e vola ai quarti : Kiki Bertens si impone in 61 minuti si Anastasija Sevastova negli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista olandese si impone 6-1 / 6-2 Bastano appena 61 minuti a Kiki Bertens per ottenere un’agevole vittoria e staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista olandese, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla lettone Anastasija Sevastova in 2 set, vinti con il punteggio di 6-1 / ...

WTA Madrid – Simona Halep asfalta Kuzmova : doppio bagel e accesso ai quarti : Simona Halep supera Kozlova in 45 minuti nel WTA di Madrid: la tennista romena accede agli ottavi con un doppio 6-0 Bastano 45 minuti ad una super Simona Halep per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Madrid. La tennista romena, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha superato senza problemi la slovacca Viktoria Kuzmova, non nella sua giornata migliore. Simona Halep si è imposta con un doppio bagel terminando i due set con il ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

WTA Madrid – Disastro Pliskova - la ceca si ferma al secondo turno : Kozlova trionfa in tre set : Karolina Pliskova si ferma al secondo turno del torneo WTA di Madrid: la ceca al tappeto in tre set Dopo un esordio faticoso, al termine del quale Karolina Pliskova era riuscita a staccare il pass per il secondo turno del torneo WTA di Madrid, la tennista ceca è stata costretta a fermarsi ai 16esimi di finale. La numero 5 del ranking Mondiale femminile non è riuscita nella rimonta e ha ceduto al secondo turno del torneo WTA in corso sui ...

WTA Madrid – Kerber non ce la fa : la tedesca annuncia il ritiro - i motivi : Angelique Kerber non ce la fa: un infortunio costringe la tedesca a ritirarsi dal torneo WTA di Madrid Dopo un buon esordio, che ha visto Angelique Kerber battere Tsurenko, la tennista tedesca è stata costretta ad un amarissimo annuncio oggi al torneo WTA di Madrid a poche ore dal secondo turno contro Martic, Angelique Kerber ha infatti annunciato il suo ritiro. Un infortunio alla caviglia costringe la tedesca numero 4 al mondo a fermarsi. ...

WTA Madrid - Osaka al terzo turno col brivido : vittoria al 3° set contro Sorribes Tormo : Naomi Osaka approda al terzo turno del torneo di Madrid sconfiggendo la Sorribes Tormo, wild card spagnola La wild card del torneo di Madrid, la spagnola Sorribes Tormo, ha messo paura alla testa di serie numero 1, la giapponese Naomi Osaka. Quest’ultima è riuscita sì a conquistare il passaggio al terzo turno dove affronterà la Sasnovich, ma vincendo solo al terzo e decisivo set. 7-6 Osaka, 6-3 Sorribes Tormo, prima del calo decisivo ...

WTA Madrid – Halep soffre al secondo turno - ma accede agli ottavi : Konta dura solo un set : Simona Halep accede ai sedicesimi di finale del WTA di Madrid: la tennista romena supera Johanna Konta in due set Dopo l’agevole esordio contro Margarita Gasparyan, Simona Halep soffre maggiormente al secondo turno contro Johanna Konta (numero 41 WTA). La tennista romena, numero 3 al mondo, vince 7-5 un complicato primo set della durata di oltre un’ora di gioco. Più semplice il secondo periodo di gioco nel quale Halep domina l’avversaria, ...