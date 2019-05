Oroscopo giugno : guadagni per Toro - fortuna e amore per Gemelli - occasioni per Scorpione : Il mese di giugno si avvicina. Si comincia a respirare aria d'estate e molti segni zodiacali potranno godere di un mese a dir poco incredibile. Ad esempio il Capricorno trascorrerà il prossimo mese senza problemi assieme al partner, anche grazie ai pianeti Plutone e Saturno. Giove si troverà in Sagittario, che regalerà ai nativi del segno alcuni importanti successi al lavoro, ma anche qualche disavventura in ambito amoroso. Venere stazionerà nel ...

L'oroscopo di domani 8 maggio : Scorpione consapevole - sorprese per Gemelli : L'oroscopo di mercoledì, dedicato alla fortuna e alle sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale, è ricco di opportunità, tutte da cogliere al volo. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: se il lavoro fino vi ha messo un tantino sotto pressione, adesso la situazione sta migliorando progressivamente e giugno sarà risolutivo per voi amici dell'Ariete. In ambito sentimentale approfondirete gli affetti tra le mura domestiche, ...

Oroscopo 16 maggio : miglioramenti per Gemelli e Ariete - Scorpione in rialzo : La giornata di giovedì 16 maggio non sarà delle migliori, soprattutto per la Vergine e per il Leone: il malumore, misto a delusioni amorose potrebbero fargli abbassare l'umore, così come il Toro e il Cancro. Il lavoro procede bene per l'Acquario, mentre per il Sagittario ci potrebbero essere delle cose che non vanno sul posto di lavoro. La Bilancia dovrà stare attenta a come spende il proprio denaro. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 ...

L'oroscopo del giorno 8 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'top' : L'oroscopo del giorno 8 maggio 2019 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo mercoledì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto due giorni dall'attesissimo weekend, quindi iniziamo a prendere coscienza di come evolverà il periodo prima dell'attesissimo evento. Curiosi di sapere cosa riserverà mercoledì in amore e nel lavoro? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza ...

L'oroscopo di domani 6 maggio : Scorpione indeciso - Cancro comprensivo : Le opportunità fortunate non mancano nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alla buona sorte. L'oroscopo seguente approfondisce le novità mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Buone opportunità nelL'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro carattere amabile attira simpatie e i vostri modi, uniti alle vostre spiccate capacità intellettive, vi fanno affermare in svariati campi. In amore, oltre a ricercare il ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 6 maggio : Leone sentimentale - Scorpione frettoloso : Le previsioni astrologiche dedicate ai cuori solitari di lunedì puntano un riflettore sull'emotività per facilitare nuovi incontri amorosi. L'oroscopo dell'amore per i single diventa così il trampolino di lancio per dare il via a nuove storie d'amore. Previsioni astrologiche di lunedì Ariete: non fate prevalere la passione, aprendovi a nuove storie con impeto poiché spinti da un'irruenza eccessiva. Piuttosto vagliate bene la situazione prima di ...

L'Oroscopo del giorno 6 maggio da Bilancia a Pesci : gran lunedì per Scorpione e Aquario : L'Oroscopo del giorno lunedì 6 maggio 2019 dà il via ad una nuova settimana. Sotto controllo da parte dell'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, le previsioni con l'attesissima classifica stelline sul prossimo lunedì. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati alla ripartenza della nuova settimana? Bene, mettiamo subito in evidenza i migliori segni del giorno in relazione alla seconda sestina dello zodiaco: come si evince dal ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 4 maggio : Leone paziente - Scorpione geloso : I transiti planetari innescano nelle previsioni astrologiche di sabato degli attriti, quasi sfidando ciascun segno zodiacale a superare le avversità puntando su un amore solido e duraturo. L'oroscopo dell'amore di coppia approfondisce queste sensazioni segno per segno. Le relazioni a due nelL'oroscopo dell'amore Ariete: trascorrete maggior tempo in coppia, Venere in congiunzione con Mercurio, vi garantirà ore preziose per migliorare il vostro ...

Scorpione : La poeta Sylvia Plath, dello Scorpione, scrisse: “Ammetto di desiderare, qualche volta, una risposta insolente, dal cielo muto”. Ti consiglio di prendere in prestito lo spirito di questa maliziosa affermazione. È un buon momento per chiedere... Leggi

L'oroscopo di domani 3 maggio : Gemelli passionale - Scorpione riflessivo : Le previsioni astrali invitano i segni zodiacali a scrollarsi di dosso un torpore emotivo che nuoce all'amore. NelL'oroscopo di venerdì vengono approfondite anche le opportunità professionali per ottenere fortuna in ambito lavorativo. L'oroscopo di venerdì Ariete: la sensibilità della Luna nel vostro segno smorzerà un tantino i vostri modi bruschi, tanto che approfondirete l'amore con forte slancio emotivo. Nel lavoro puntate tutto su Mercurio ...

Oroscopo di maggio per lo Scorpione : momento complesso per il lavoro : Il mese di maggio è arrivato per tutti i segni zodiacali. Cosa prevedono le stelle per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019? Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute, ma anche consigli per vivere al meglio il mese ormai arrivato. Quello di aprile è stato un periodo interessante per i nati Scorpione sia per quanto riguarda il lato sentimentale che professionale. In amore avete ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 2 maggio : Scorpione confuso - incontri per Acquario : Le previsioni astrali di giovedì, dedicate a ciascun segno zodiacale, acquistano un fascino particolare per via dei transiti planetari favorevoli. La Luna entra in Ariete e beneficia anche il Cancro, l'Acquario, il Leone e il Sagittario. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single che racchiude intriganti informazioni anche sugli altri simboli dello zodiaco. Astri e oroscopo dell'amore per i single di giovedì Ariete: tanto amore nel vostro ...

L'oroscopo di domani 1 maggio : Scorpione intuitivo - benessere per Toro : L'oroscopo di mercoledì abbina alle previsioni astrali fortunate una frase dedicata a ciascun segno dello zodiaco. L'oroscopo dell'1 maggio dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete molto astuti e introversi per via degli influssi saturniani che si incrociano con il vostro Mercurio, generando uno stato d'animo insofferente. Puntate tutto su Venere, ospite nel vostro cielo e portatrice di amore. Ecco un pensiero per voi: "Un uomo è tale se sceglie ...

Oroscopo 6 maggio : Scorpione e Ariete indisponenti - Vergine in cerca di tranquillità : Nella giornata di lunedì 6 maggio ci sarà ancora qualche perplessità in amore per l'Ariete, la Bilancia e il Cancro, ma saranno comunque indaffarati sul posto di lavoro al pari dei Pesci, del Toro e dei Gemelli. Venere sarà il pianeta del Capricorno questa settimana. Il Leone in particolare dovrà prestare la massima attenzione ad una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il livello lavorativo. L'Oroscopo di lunedì 6 maggio ...