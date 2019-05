Ronaldo | ' Quando il Barcellona perde non è mai colpa di Messi | è un' ingiustizia'

Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa : “perchè quando perde il Barcellona non è mai colpa di Messi?” : Il Fenomeno Ronaldo ha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League Il Fenomeno Ronaldo è uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League è anche un po’ colpa sua: “A ...

Eliminazione Juve - la reazione del web : “quando compri Ronaldo e non vinci neanche la Coppa Italia” [FOTO] : 1/7 ...

Eriksson : 'Quando come squadra sei scelta da Ronaldo vuol dire che hai un grande fascino' : La Juventus da otto anni è la regina incontrastata del campionato e negli ultimi 4-5 anni è entrata di diritto tra i top club più forti d'Europa e lo dimostra il fatto che ha conquistato due finali di Champions League. Di questi argomenti ha parlato l'ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson, nell'intervista rilasciata a Claudio Beneforti per il Corriere dello Sport. La Juve e la Serie A Alla Juventus basta solo un punto per vincere ...

Cristiano Ronaldo è sempre più innamorato di Georgina Rodriguez, ...

Candreva ma non solo - quando i campioni fanno beneficenza : da Baggio a Ronaldo - passando per Totti : L’ultimo a scendere in campo non per indossare gli scarpini ma in un aiuto di una persona in difficoltà è stato Antonio Candreva. Il calciatore dell’Inter si è detto ponto a pagare la retta della mensa della bambina di Verona che, per il mancato pagamento della quota da parte dei genitori, era stata costretta a mangiare tonno e cracker invece del pasto completo. Non è la prima volta che un calciatore compie opere di ...

Ajax-Juventus - Cristiano Ronaldo c’è : Allegri deve decidere come e quando schierarlo : La grande paura è passata, Ajax-Juventus avrà tra i protagonisti Cristiano Ronaldo, il re della Champions che mercoledì alle 21 sarà regolarmente arruolato per i quarti di finale di andata. Notizia importante per Allegri che in una delle sfide più importanti della stagione potrà contare sul suo campionissimo che, però, non sarà al meglio. Da qui nasce spontanea la domanda: sarà titolare oppure no? La decisione spetta al tecnico livornese che ha ...

Quando il Deportivo la Coruna stava per ingaggiare Cristiano Ronaldo : Con tutta probabilità sarebbe diventato per tutti il "Deportivo La CRuña". Perché, parliamo del 2003, il club spagnolo fu davvero vicino a ingaggiare quello che diventerà uno dei giocatori più forti ...

Infortunio Ronaldo - arriva la novità : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Ronaldo- Cristiano Ronaldo continua a lavorare in maniera spedita in vista del suo pronto rientro in ottica Champions League. L’attaccante portoghese sta svolgendo un lavoro di recupero per cercare di archiviare il problema ai flessori nel giro di una settimana, scadenza ufficiale prima del match d’andata contro l’Ajax. Allegri e tutto lo staff medico […] More

