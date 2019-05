Quel mistero sulla morte di Moro | Prigioniero in un' ambasciata vicino via

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Cristina Verdi È quanto emerge dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso: forse il politico democristiano trascorse gli ultimi giorni della sua prigionia nella cantina di una rappresentanza diplomatica non lontana da via Caetani Dalla desecretazione degli atti della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul caso, che si è conclusa lo scorso dicembre emergerebbe una nuova sconcertante verità su uno degli omicidi che ha segnato la storia d’Italia. Il presidente della Democrazia Cristiana, rapito da un commando delle Brigate Rosse in via Fani il 16 marzo del 1978 ed ucciso dagli stessi terroristi rossi dopo 55 giorni di prigionia, potrebbe aver trascorso gli ultimi giorni della sua vita nella cantina di un’del centro di Roma, proprio nelle vicinanze di via Caetani, dove fu fatto ritrovare il corpo del politico democristiano. Secondo le ...

