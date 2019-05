Programmi Tv di Giovedì 9 maggio

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 2 maggio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, giovedì 2 maggio 2019: Rai 1 propone la quinta e penultima puntata della fiction Mentre ero via, con Vittoria Puccini. Su Rai 2 potrete assistere al film americano del 2013 Attacco al potere, con Gerard Butler e Morgan Freeman. L’agente di sicurezza alla Casa Bianca Mike Banning viene destituito dal suo incarico dopo la tragica morte della First Lady. Ma il suo riscatto potrebbe ...

Programmi TV di stasera - giovedì 2 maggio 2019. Su Italia1 «Colorado» : Paolo Ruffini e Belen Rodriguez in Colorado Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via - Quinta puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: A Palazzo Grossi Monica è sempre più sotto pressione nel tentativo di capire chi dei suoi famigliari le sia alleato e chi nemico. Mentre Stefano sembra allontanarsi, Monica tiene duro per restare accanto ai suoi figli e nello stesso tempo continua a ...

Programmi TV di stasera - giovedì 25 aprile 2019. Su Rai3 Raffella Carrà incontra Maria De Filippi : Raffella Carrà, Maria De Filippi Rai1, ore 20.30: Coppa Italia 2018/19, Atalanta vs Fiorentina (Semifinale Ritorno) A poco più di due mesi dalla partita di andata, Atalanta e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il rocambolesco 3-3 maturato nella gara di Firenze, le probabilità di passare il turno sono ancora quasi equamente divise, con i ragazzi di Gasperini leggermente avvantaggiati ...

Programmi TV di stasera - giovedì 18 aprile 2019. Corrado Formigli intervista Greta Thunberg : Greta Thunberg Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Quarta puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Proprio quando si inizia a intravedere una possibile pace familiare, la storia nata fra Monica e Stefano diventa inaspettatamente pubblica. Le conseguenze sono forti per tutti, ma a Monica interessa solo l’amore dei suoi figli e quando il piccolo Vittorio diventa vittima ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 aprile 2019. Su Canale5 Tom Hanks in «Sully» : Tom Hanks in Sully Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Terza puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Monica, giorno dopo giorno, tenta di riprendersi la sua vita, ora sono i figli l’unica priorità che le interessi veramente. Convince sua figlia Sara ad andare in un centro di cura per disturbi alimentari e ne vince in parte le prime ostilità. Sarà proprio una confidenza ...

