Multa Sky | Codacons | «Ora si rimborsino i clienti»

Il Tar conferma maxiMulta nei confronti di Sky : E’ stata confermata la maximulta da 7 milioni di euro inflitta nel febbraio scorso dall’Antitrust a Sky Italia per mancate informazioni che sarebbero state fornite sul contenuto del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019. E’ la decisione che è stata assunta dal Tar che ha deciso di respingere le richieste di sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio. Sono state accertate due violazioni: è stato rilevato ...

SKY ricade sulla fatturazione mensile : altra Multa da 1 mln di euro : Comminata a SKY da AGCOM una nuova multa, questa volta di 1 milione di euro, relativa all'accusa di mancata trasparenza circa la questione della fatturazione mensile. La società pay per view non avrebbe adempiuto alla diffida 69/18/CONS, attraverso cui il Garante avrebbe predisposto nel febbraio 2018 la compagnia a prestare fede agli obblighi previsti dagli articoli 70 e 71 del CCE (mettere gli utenti nelle condizioni di fruire di informazioni ...

Unicredit - caso Iran : maxi Multa da 1 - 3 miliardi negli Usa per violazione sanzioni - Sky TG24 - : Il gruppo italiano ha raggiunto un accordo con le autorità americane, a conclusione dell'indagine relativa al periodo 2002-2012. Unicredit e le sue controllate hanno "patteggiato" tre intese e si sono ...