Milano - 30enne aggredito con acido dalla ex : ustionato gravemente | Lei si è costituita : Sara Antonella Del Mastro, 38 anni, ha aggredito il suo ex compagno al termine di una lite in strada e poi si è costituita. Deve rispondere di lesioni personali gravissime e atti persecutori. La vittima l'aveva denunciata lo scorso 19 aprile.