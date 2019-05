Milan | addio ad Abate e Zapata

Milan - Gennaro Gattuso verso l'addio. 'Mi piacerebbe tornare'. L'amico big che vuole soffiargli la panchina : Le strade del Milan e di Andrij Shevchenko potrebbero incrociarsi ancora una volta, anzi potrebbero farlo subito se dipendesse dai desideri dell'ex attaccante ucraino. Oggi commissario tecnico della ...

Manchester United : clamorosa ipotesi per l'addio di Sanchez - Inter e Milan... : Seconda quanto riporta La Gazzetta dello Sport , Alexis Sanchez è in partenza dal Manchester United e per il futuro del cileno potrebbe profilarsi una clamorosa ipotesi. I Red Devils, infatti, pur di cederlo potrebbero accollarsi il ...

Milan - tre big possono dire addio : salta un'altra operazione? : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan mira a trattenere sia Alessio Romagnoli che Gigio Donnarumma nella prossima estate. Ma se non si entrasse in Champions League, esisterebbe un margine di rischio di perdere uno dei due ...

Il Milan e Gattuso hanno deciso : sarà addio - caccia all'erede - : In attesa di capire se la rincorsa alla Champions svanirà proprio sul traguardo, in casa Milan la certezza è una: Rino Gattuso non farà la fine di Fatih Terim. Il tecnico turco fu esonerato nel ...

Milan e Gattuso addio rimandato - l'Inter 'congela' Spalletti : Rino Gattuso e Luciano Spalletti hanno almeno una cosa in comune. Tra qualche settimana entrambi potrebbero non allenare più a Milano. Dei due quello più in bilico è il rossonero, salvato in extremis ...

Milan - Gattuso confermato : sarà addio a giugno : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , sarà quindi Gattuso stesso il traghettatore del Diavolo in ...

Milan - da Gattuso alla società : contrasti - confusione disorganizzazione. Addio Champions - ma ora rischia l'Europa : La sconfitta di Torino è la cronaca di un disastro annunciato . Come scrivevamo una settimana fa, dopo il pareggio di Parma, il vero obiettivo del Milan era ed è entrare in Europa League. Il quarto posto, che prima del derby ...

Milan - Gattuso confermato. Avanti fino alla fine e poi sarà addio : Milan Gattuso – Comunque andrà a finire, per Gennaro Gattuso saranno le ultime 4 partite sulla panchina dei rossoneri. Il tecnico, in bilico fino a questa mattina dopo la sconfitta con il Torino, ha ancora in mano l’obiettivo Champions e Maldini e Leonardo hanno deciso di dargli un’ultima possibilità per portare il Milan nell’Europa che […] L'articolo Milan, Gattuso confermato. Avanti fino alla fine e poi sarà addio ...

Nessun ribaltone - il Milan prosegue con Gattuso fino a fine campionato : quattro partite e poi addio : Nessun ribaltone nell'immediato post partita di Torino e neppure nelle prossime ore: il Milan ha deciso di proseguire con Rino Gattuso in panchina, almeno per le rimanenti quattro partite di ...

Milan - addio a Montolivo-Bertolacci-Mauri : costo totale di 10 mln : Perché chi anche rientra nella casella dei zero minuti disputati in campionato sono Antonio Donnarumma , Alessandro Plizzari e soprattutto Ivan Strinic , vice campione del mondo, e il grande acquisto ...

Milan un esterno verso l'addio? : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non è lo spagnolo Suso , bensì Hakan Calhanoglu ad essere in dubbio per la permanenza in rossonero a fine stagione. Il club rossonero completerà una cessione importante nel reparto e potrebbe ...

Milano. Addio al conduttore televisivo Cesare Cadeo : E’ volato in cielo all’età di 72 anni. Il conduttore televisivo milanese Cesare Cadeo è tornato alla Casa del Padre.

Milan - addio a Rino Gattuso a fine stagione? Leonardo ha già il nuovo allenatore : chi lo fa impazzire : Se Rino Gattuso resterà o meno sulla panchina del Milan anche per la prossima stagione, dipenderà (anche) dal piazzamento finale che Ringhio strapperà sfruttando le prossime otto giornate. Nel caso però che l'allenatore fallisca, al suo posto potrebbe arrivare Mauricio Pocchetti dal Tottenham, per l

VIDEO Anadolu Efes-Milano - Highlights e sintesi Eurolega : all’Olimpia non riesce l’impresa - addio playoff : Milano non è riuscita a qualificarsi per i playoff dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia doveva assolutamente vincere sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul e invece i Campioni d’Italia sono stati sconfitti per 101-95. I ragazzi di Pianigiani hanno sognato il successo per quasi tre quarti poi i turchi sono riemersi e hanno soppiantato i meneghini, incapaci di imporsi e di rimanere in corsa nella massima competizione ...