Marco Manzo | il tatuatore romano a Venezia | una performance alla Biennale Per lui un

Dal negozio di tatuaggi di Roma alla Biennale di Venezia : Marco Manzo espone le sue opere : ... l'esaltazione della donna proveniente da una cultura globale che deve fungere da monito e da esempio: in un mondo globalizzato, non si può accettare la violenza, non si deve tollerare il silenzio. ...

“Fedeltà” di Marco Missiroli : “Un romanzo sulle maschere che indossiamo per nasconderci” : Marco Missiroli ritorna in libreria con "Fedeltà", il suo ultimo romanzo pubblicato da Einaudi. In quest'intervista nella redazione di Fanpage.it, l'autore classe 1981 ci ha accompagnati nel dietro le quinte del nuovo libro, arrivato quattro anni dopo il successo di "Atti osceni in luogo privato" e candidato al Premio Strega 2019.Continua a leggere