Juventus | ICC | sarà Nanchino ad ospitare la gara con l' Inter

ICC - Inter-Juventus si giocherà a Nanchino : Inter e Juventus sono pronte ad affrontarsi nuovamente. Nessuna competizione ufficiale, ma un derby d'Italia in preparazione al prossimo campionato di Serie A. Nerazzurri e bianconeri, infatti, si affronteranno in una sfida valida per la International Champions Cup. Dopo l'annuncio dell'incontro, è stata finalmente ufficializzata anche la città cinese dove si giocherà la sfida: Nanchino.

Live Juventus-Torino 0-1 Pasticcio di Pjanic - segna Lukic : La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. 26 selezionate - spiccano i blocchi di Juventus e Fiorentina : Che l’avventura abbia inizio! 40 giorni mancano al match d’esordio ai Mondiali 2019 in Francia di Calcio femminile della Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre, inserite nel gruppo C, scenderanno in campo contro l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un raggruppamento non facile per la formazione nostrana che però ...

Calcio - Serie A 2019 : lotta serrata per il quarto posto - spicca il big match tra Inter e Juventus : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 34, e dopo la festa dell’Allianz Stadium vedrà la Juventus affrontare (probabilmente con la nuova e discussa maglia) a San Siro l’Inter, alla disperata ricerca di punti per difendere il terzo posto. Dal canto suo, neanche il Napoli di Carlo Ancelotti potrà abbassare la guardia, ma se la vedrà con un Frosinone mai domo, nonostante lo spettro della retrocessione aleggi sullo ...

Ilaria d'Amico/ Gaffe e polemiche : scontri Ajax-Juventus? Da 'triccheballacche' : Ilaria d'Amico, due Gaffe in due giorni da quella sulla Corea del Sud 'poco pacifica' all'approccio partenopeo parlando di fuochi d'artificio e non solo

Calcio - Serie A 2019 : nella 32^a di campionato spicca il big match Juventus-Milan - impegno casalingo per il Napoli : Dopo le emozioni del turno infrasettimanale torna la Serie A di Calcio, e lo fa con il suo turno numero 31, in cui assisteremo a ben tre anticipi già nella giornata di domani (sabato 6 aprile), con il turno aperto dalla sfida tra Parma e Torino delle ore 15. Alle 18 invece sarà il momento del piatto forte di giornata, con la capolista Juventus di Massimiliano Allegri che se la vedrà con un Milan in cerca d’identità, dopo l’1-1 ...

Miccichè : 'La Juventus ha portato in Italia il miglior giocatore al mondo' : La prossima settimana per la Juventus arriverà il grande appuntamento con i quarti di finale di Champions League. I bianconeri avranno l'occasione per proseguire il loro cammino europeo e per portare sempre più in alto la bandiera del calcio Italiano. Di questo nel ha parlato a "Il Mattino", il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè. Il dirigente della lega nazionale Italiana ha spiegato che inoltre la Juve con l'acquisto di ...

Sandro Piccinini : 'Juventus folle - può vincere la Champions anche con i conti in rosso' : Di partite di calcio ne ha viste tante e commentate altrettante. Stiamo parlando di Sandro Piccinini, volto noto delle trasmissioni sportive delle reti Mediaset. Recentemente, il sessantenne giornalista sportivo è stato intervistato da "Radio Marte" e ha parlato dell'attuale momento della Juventus, sia nel campionato di Serie A che nella corsa alla conquista della Champions League, da troppo tempo assente nella teca dei trofei bianconera. ...

Calcio - Serie A 2019 : impegno contro l’Empoli per la Juventus nella 29^a giornata - spicca il big match Roma-Napoli : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 29, che tra le altre sfide vedrà la Juventus capolista affrontare un Empoli a caccia di punti per allontanarsi dalla zona rossa, distante appena un punto. Un impegno agevole solo sulla carta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, poichè i toscani si sono dimostrati squadra arcigna per tutti, grazie anche alle reti del bomber Caputo. Più difficile invece la sfida del Napoli, ...

ICC - Inter e Juventus pronte a regalare spettacolo con United e Tottenham : c’è anche la Roma : Doppia sfida Serie A-Premier League a Singapore mentre successivamente in Cina andrà in scena il derby d’Italia. E’ stato deciso il calendario per la prossima International Champions Cup che prenderà il via a luglio, in campo quattro squadre: Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. Ecco le partite nel dettaglio, il 20 luglio alle 19.30 locali (le 12.30 italiane) si affronteranno Inter e United, il giorno dopo ...

Juventus - programmate le amichevoli estive in Asia : nella ICC contro Inter e Tottenham : La Juventus è concentrata sul finale di stagione e oggi sarà in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista della sfida contro l'Empoli. Ma i bianconeri oltre a pensare agli impegni tra campionato e Champions sono già proiettati sulla preparazione estiva. Infatti, la Juve, questa mattina, tramite Twitter ha svelato quali saranno le amichevoli della International Champions Cup alle quali parteciperà la squadra di Massimiliano Allegri. La prima ...

KEAN JUVENTUS- Moise Kean si prepara ad abbattere qualsiasi tipo di record. Un predestinato, un giocatore pronto ad incidere il suo nome nella storia della Juventus e della Nazionale Italiana. Occhio però agli eccessivi entusiasmi e ai troppi complimenti. Siamo di fronte ad un ottimo prospetto, ma è chiaro che i suoi 19 anni potrebbero