«Isabella Noventa è viva | è scappata per i debiti» | la confessione choc di Freddy Sorgato

Freddy Sorgato : Isabella Noventa? Non è morta - è scappata : "Isabella non è morta, è scappata". Lo ha detto Freddy Sorgato in una lettera al Gazzettino. L'ex di Isabella Noventa, condannato in due gradi di giudizio a 30 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere ha ribaltato clamorosamente la posizione assunta in questi anni, in cui ha ammesso di aver ucciso la donna. Come riporta il giornale veneto, Isabella, l'ex fidanzata che aveva ammesso di aver ucciso, seppur, secondo la sua ...