Carlotta Mantovan torna a sorridere grazie ad Antonella Clerici

(Di giovedì 9 maggio 2019) Bella, sorridente e raggiante,appare in una foto pubblicata ieri da, l’amica che l’ha sempre sostenuta dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi.L’occasione è quella di una cena con gli amici di Telethon, la maratona di beneficenza che Frizzi ha condotto per ben 16 edizioni, in uno dei tanti ristoranti della Capitale. Tra i presenti anche Paolo Belli, collega ed amico di Fabrizio, con cui ha condiviso lo stesso Telethon ed altri programmi televisivi.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...