adnkronos

(Di giovedì 9 maggio 2019) Controlli più severi e approfonditi in merito alla commercializzazione della canapa . E' quanto contenuto in unaemessa oggi che sottolinea come "dovrà essere innanzitutto disposta una ...

SkyTG24 : #Salvini emanerà una direttiva per chiudere tutti i negozi che vendono #CannabisLegale. Sei d'accordo? Sul tema è i… - frastal : RT @Adnkronos: Cannabis, ecco la direttiva del Viminale - GabriellaFiocc1 : @RobertoBurioni Ecco perché il Salvi vuole chiudere i negozi di cannabis! -