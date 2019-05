Autopromotec 2019 – ‘Post-vendita’ in primo piano con uno sguardo al passato | da

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019)accompagna l’operatore verso il futuro della riparazione e con l’iniziativa “Hybrid & ADAS Village” promuove la conoscenza dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, come base di una manutenzione a regola d’arte L’edizionedi, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, è ormai alle porte e gli organizzatori continuano ad annunciare importanti novità che catalizzeranno l’attenzione del mondo dell’assistenza automotive dal 22 al 26 Maggio prossimi, a Bologna. Nell’ambito del progetto divolto ad approfondire l’evoluzione che sta caratterizzando il settore aftermarket e a favorire il passaggio verso il futuro del post-vendita, sempre più connesso e digitalizzato, adsarà allestito “Hybrid & ADAS Village”. Un’esclusiva area interamente dedicata alle ...

wowexec : RT @24motori: Autopromotec 2019, l'Aftermarket va in scena a Bologna - DEKRAItalia : Prima a Verona dal 14 al 16 maggio per Automotive Dealer Daye poi subito a Bologna per Autopromotec 2019, la bienna… -