Albiol | “Felice di tornare | stagione positiva Il club vuole crescere con Ancelotti

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’intervista diRauldopo tre mesi fuori finalmente è rientrato da titolare nel match contro il Cagliari. Il difensore è felice del suo ritorno e ne parla in un’intervista che ha rilasciato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di”. Su Ajax-Tottenham: “In 45 minuti può cambiare tutto e questo è il bello del calcio. Sul 2-2 si vedeva che la partita stava andando dalla parte del Tottenham. L’Ajax rischiava di andar fuori dopo un bel primo tempo e un bel match d’andata: sapere di perdere tutto per un tempo li ha messi in difficoltà. E il Tottenham ha vinto con la forza fisica. Mancava un minuto, pensavamo tutti che fosse finita, invece è cambiato tutto”. Su Liverpool-Barcellona: “Non ce l’aspettavamo perché mancavano Salah e Firmino e si ...

PerSempreNa : Albiol:' Insigne? Felice di vederlo - kisskissnapoli : -@R_Albiol “E’ importante ripartire da @MrAncelotti, con lui possiamo crescere e dare continuità ad un progetto imp… - Dalla_SerieA : Napoli, Albiol rientro felice. -