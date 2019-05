Uccide la madre a bastonate e si consegna ai carabinieri | 29enne fermato

Padova - madre narcotizza il figlio di cinque anni per Ucciderlo e poi suicidarsi : Metà del suo piano, l'aveva già portato a termine. Però, in qualche modo, cercava un'ancora di salvezza, seppure in modalità contraddittorie e disperate. E' stato grazie a dei messaggi vocali inviati ai parenti che il progetto omicida suicida di una mamma di Padova è stato sventato: aveva narcotizzato il figlio di 5 anni con benzodiazepine, farmaci ansiolitici, con l'intento di ucciderlo e stava per suicidarsi. Due giorni fa è stata bloccata dai ...

Quando si dice il tempismo! Barbara Palombelli sforna un’autobiografia in cui parla dell’adozione di Serena (che ieri al GF ha rifiutato di incontrare la madre) : «Il padre biologico era violento e pericoloso. Le sue ultime parole : ‘Un giorno tornerò e vi Ucciderò tutte’» : Barbara Palombelli La storia personale di Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello 2019, continua ad essere al centro della scena: abbandonata dai genitori – insieme alla sorella Monica – Quando aveva soltanto 7 anni, la ragazza è stata in seguito adottata dal già sindaco di Roma Francesco Rutelli e dalla giornalista Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Quest’ultima, di recente, ha deciso di rompere il silenzio ...

Ragusa - prima di Uccidere Alice Simone ha chiamato la madre : “Prendetevi cura delle bambine” : Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio suicidio di Ragusa: prima di sparare alla moglie Alice Bredice e di togliersi la vita, il poliziotto Simone Cosentino avrebbe telefonato alla madre per chiederle di prendersi cura delle sue bambine. Propria una delle due figlie ha poi chiamato i nonni per dare l'allarme. Tra i motivi, la volontà della vittima di lasciare il marito.

Frosinone - il pianto disturbava la coppia appartata in auto : madre Uccide figlio di 2 anni : Purtroppo l'ennesimo increscioso e raccapricciante episodio in cui a perdere la vita è una giovanissima creatura, proviene direttamente dalla provincia di Frosinone, precisamente a Volla di Piedimonte San Germano. Un bambino di appena due anni, Gabriel Feroleto, sarebbe stato ucciso per un motivo assurdo da parte di sua madre: disturbava lei e suo marito che si erano appartati in cerca di intimità. Per questa ragione, secondo quanto riferisce il ...

Papà non Uccidere la mamma! Madre e figlia salvate per caso dallo sconosciuto : Elisa Furlani, 27 anni, di Fano, e Gabriele Ottaviani, 40 anni, il suo salvatore, raccontano i drammatici minuti dell'aggressione subita a Pasquetta al Resto Del Carlino. L'ex della ragazza avrebbe tentato di darsi fuoco dopo averla aggredita sotto gli occhi della figlia di 5 anni. Anche in questo caso l'arrivo dell'uomo è stato determinante : "Ho sentito delle urla in strada, dove non passa mai nessuno. Avevo la febbre, non stavo bene, ma ...

Mara Venier - la confessione drammatica dopo la morte di sua madre : "Come volevo farmi Uccidere" : Mara Venier ha raccontato uno dei momenti più drammatici della sua vita, cioè quando ha doloramente perso sua madre. In un'intervista a Diva e donna, la conduttrice di Domenica in ha ammesso di aver sofferto di una forte depressione dopo quel tragico lutto. Sua madre era malata di Alzheimer e ormai

Bambino di 4 anni spara e Uccide la sorellina di 6 nell'auto della madre : Un Bambino di 4 anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di 6 anni uccidendola. L'episodio è avvenuto in Georgia, nei sobborghi di Atlanta, dentro l'auto che era parcheggiata...

Uccide madre di due figli - ora vuole diventare padre in prigione con la fecondazione in vitro : Aaron Newman, 28 anni, è stato condannato all'ergastolo (dovrà restare almeno 31 anni in carcere) per l'omicidio di Hayley Pointon, 30 anni, nel febbraio 2013. "Voglio diventare padre, è un mio diritto", ha chiesto l'uomo. Ma la madre della vittima è perentorio: "Merita di essere castrato".Continua a leggere

Uccide la madre e i due fratellini per mettere le mani sull’eredità milionaria : Daria Pereverzeva, ricchissima ereditiera russa di 26 anni, è stata condannata a 16 anni di reclusione. Ha ordinato al fidanzato di Uccidere la madre e i fratelli.Continua a leggere

Surf – Un fulmine Uccide un’atleta brasiliana - la madre distrutta dal dolore : “è morta facendo ciò che amava” : Luzimara Souza è stata colpita da un fulmine mentre Surfava tra le onde a Fortaleza, distrutta dal dolore la madre Maura La campionessa di Surf Luzimara Souza, 23 anni, è morta mentre Surfava sulla spiaggia di Fortaleza mercoledì mattina. Un venditore locale che ha recuperato la ragazza in mare ha riferito che è stata colpita da un fulmine. Luzimara è stata portata all’Instituto Dr. José Frota ( IJF ), ma non è sopravvissuta. ...

Brasile : madre Uccide figlio di 17 anni perché gay : Il dramma si è consumato in Brasile, dove una madre fa prima pestare a sangue e poi uccide in prima persona il figlio, appena diciassettenne, che da qualche tempo scelto di dichiarare la sua omosessualità. I precedenti Itaberli era un ragazzo di soli diciassettenne anni, di origini brasiliane, che aveva trovato il coraggio di seguire il suo cuore e di vivere apertamente la sua sessualità. Non sarebbe stata dello stesso avviso la madre del ...