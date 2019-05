Trapattoni risponde a Byron Moreno | “io codardo? Folle difendere il suo arbitraggio”

calcioweb.eu

"Essere chiamato codardo da Byron Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umilta'". E' il duro tweet di Giovanni Trapattoni in risposta a Byron Moreno, l'arbitro che praticamente eliminò gli azzurri del Trap ai Mondiali del 2002 con un arbitraggio incredibile. In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Futbol Sin Cassette, Moreno dichiarò: "Trapattoni e' stato un codardo: espulso Totti, ha messo Tommasi, l'unico capace di attaccare era Del Piero. E' stato un codardo come sempre". Adesso nelle ultime ore la risposta del Trap.

