Stephen King | «E se Game of Thrones finisse così?»

E se fosse Tyrion a finire sul trono? Le previsioni di Stephen King su Il trono di spade spiazzano i fan : Le teorie sulla vita, le relazioni, la sopravvivenza stessa dei personaggi sono il pane quotidiano di tutti noi appassionati di serie tv. Se da un lato, quindi, non stupisce che in queste settimane i social brulichino di ipotesi estreme sul futuro di Westeros e dei suoi popoli, dall'altro lasciano perplesse le previsioni di Stephen King su Il trono di spade e la sua conclusione. D'altronde, se l'autore di una sessantina di bestseller dice la ...

Stephen King ipotizza un finale inaspettato del Trono di Spade : Tra gli appassionati della fortunata serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin c'è anche Stephen King, tra i più grandi autori viventi di letteratura fantasy. Anche lo scrittore ha provato a ...

Il 9 maggio arriva nelle sale 'Pet Sematary' - tratto dal capolavoro di Stephen King : Sono passati 30 anni esatti dalla prima pellicola che ha voluto portare sullo schermo il libro “Pet Sematary” scritto dal prolifico Stephen King. Con il titolo non molto azzeccato di “Cimitero vivente”, il film di Mary Lambert ha fatto sognare gli appassionati del genere. E ora il film in uscita nelle sale il prossimo 9 maggio, con alla regia Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, è pronto a far rivivere la storia del “Re” in un adattamento che mantiene ...

Stephen King in tv - in arrivo nuove serie tratte dai suoi romanzi - da Castle Rock 2 a The Outsider : Chi muore dalla voglia di ritrovare il genio di Stephen King in tv sarà felice di sapere che le case di produzione pullulano di progetti ispirati ai grandi romanzi del prolifico autore. Innanzitutto è in fase di sviluppo la seconda stagione dell'ambiziosa Castle Rock, una serie antologica di genere horror e fantascientifico che raccoglie personaggi e temi legati proprio a Castle Rock, nel Maine. Andata in onda nell'estate del 2018 su Hulu, la ...

The Dark Tower - Jerome Flynn nel cast della serie tratta da Stephen King : L'attore è noto per il ruolo di Bronn nel Trono di spade , è molto amato in tutto il mondo e per il pubblico italiano sarà possibile conoscerlo di persona perché sarà ospite al COMICON di Napoli ...

Stephen King celebra la serie horror 'Black Summer' : Lo scrittore americano Stephen King ha espresso pareri molto positivi sulla serie Black Summer, un horror post-apocalittico creato da Karl Schaefer e John Hyams e in uscita l'11 aprile su Netflix. Le opinioni della critica e del pubblico però sono contrastanti e non tutti concordano con il 're dell'horror'. L'estate nera di una apocalisse zombie La trama, piuttosto classica, segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti che si muovono ...

Julianne Moore nella serie tv Apple di Stephen King e JJ Abrams : Stephen King è sempre più presente nel mondo delle serie tv e dei film: il suo prossimo progetto vedrà protagonista Julianne Moore . Lo scrittore americano, le cui opere sono state trasposte al cinema ...

Col trio Stephen King - JJ Abrams e Julianne Moore Apple Tv+ comincia a far paura ai colossi dello streaming : Il grande progetto di Apple Tv+ è stato annunciato appena il mese scorso, ma già vanta delle grandi frecce al suo arco per fare concorrenza ai giganti dello streaming: il trio Stephen King, JJ Abrams e Julianne Moore è un ottimo punto di partenza per mettere in chiaro le intenzioni del nuovo servizio, ovvero insidiare concorrenti dal mercato già consolidato come Netflix e Amazon. Secondo The Hollywood Reporter, il regista e creatore di Lost ...

Julianne Moore protagonista di Lisey's Story di Apple interamente scritta da Stephen King : Apple continua a radunare grandi nomi per il proprio parco di produzioni originali da inserire all'interno del suo Apple+.Non solo ma spesso si regala delle interessanti "prime volte" come nel caso di Lisey's Story che vedrà per la prima volta Julianne Moore come protagonista di una serie tv (anche se la parola tv andrebbe forse eliminata per le produzioni in streaming visibili non solo in tv), ma soprattutto vedrà Stephen King cimentarsi ...

Pet Sematary : ecco nuove terrificanti clip dal film horror tratto da Stephen King! : Pet Sematary: guarda le due nuove inquietanti clip dal film tratto da un romanzo horror di Stephen King! Pet Sematary: Paramount Pictures dopo aver diffuso online uno spot promozionale, pubblica un nuovo filmato a disposizione dei fan e affida in esclusiva al sito Mirror una clip dal film, tratto da un romanzo di Stephen King e remake ... Leggi tuttoPet Sematary: ecco nuove terrificanti clip dal film horror tratto da Stephen King!L'articolo ...

Imperia : al Liceo Vieusseux il convegno per ricordare Stephen Hawking. 'Grande genio della storia recente'/Foto e video : A illustrare i vari temi legati alla figura di Stephen Hawking sono stati esperti provenienti da università italiane ed europee 22 Marzo 2019 - 18:26 - Imperiapost Grande interesse oggi al Liceo ...

L'infermiera di Stephen Hawking radiata dall'albo : non ha fornito le cure : La sua esperienza con la malattia ha sbalordito il mondo perché generalmente questa tipologia di malattia progredisce molto in fretta mentre Hawking è stato 'graziato' sopravvivendo fino alla '...

Ciao Darwin : Paolo Bonolis e Luca Laurenti sulle orme di Stephen King : Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King 'Terre Desolate', questa stagione si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina e di cui ...

14 marzo : la morte di Stephen Hawking - la nascita di Einstein e tante altre incredibili coincidenze nel giorno del Pi Greco : Un anno fa ci lasciava il geniale fisico statunitense Stephen Hawking, un uomo ‘speciale’ e straordinario la cui vita, a partire dalla nascita avvenuta ad Oxford l’8 gennaio 1942, è stata caratterizzata da una serie di straordinarie coincidenze con la vita di altri grandi scienziati importanti per la storia dell’umanità e in particolare per il progresso della stessa. Si tratta di eventi, fatti, date, che letteralmente ...