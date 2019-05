Stadio Roma | Pallotta | «Il Comune non ci ha ricevuto Tifosi | aiutateci»

Roma - Pallotta contro il Comune : 'Se i tifosi vogliono lo Stadio devono sollecitare un intervento' : 'Ho inviato da Boston importanti membri dello stadio della Roma sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro ...

Delibera stop Stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E sul nuovo Stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Roma - Pallotta 'Il nuovo Stadio Siamo sui tempi del Colosseo...' : Roma - Mentre la Roma vede il sogno della Champions sfumare all'orizzonte , dall'altra parte dell'oceano James Pallotta torna sull'argomento che più gli sta a cuore: il nuovo stadio. Il patron ...

Stadio Roma - Pallotta ironico : “Non so quanto ci è voluto a costruire il Colosseo - ma ci stiamo avvicinando…” : Prosegue la telenovela in casa Roma per quanto riguarda lo Stadio. Il presidente dei giallorossi James Pallotta è intervenuto a Miami al forum Sport Business rispondendo, ironicamente, ad una domanda in merito: “Lo Stadio? Nessuno sa quanto ci è voluto per costruire il Colosseo, ma credo che ci stiamo avvicinando…” Poi parla anche di altro: “Le entrate da sponsorizzazioni sono aumentate grazie ad una aumentata ...

Stadio Roma - Malagò : “indispensabile avere date certe” : “Sapete quello che penso dal primo giorno sullo Stadio della Roma, cosi’ come per quello della Lazio e per i progetti di altre societa’. Ci sono delle amministrazioni comunali che tagliano il traguardo prima, ma se si procede alla spicciolata c’e’ chi impiega poco tempo, c’e’ chi 20 anni: e’ indispensabile acquisire una obbligatorieta’ di date certe, in questo caso per me l’unica ...

Maurizio Gasparri (FI) : “Lo Stadio della Roma non si farà mai con questa Amministrazione” : Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente. Sul progetto dello stadio della Roma. “Difficile farlo in questa città, perché i limiti e le incapacità sono numerosi. Con questa Amministrazione temo non si farà mai e resterà un obiettivo di difficile realizzazione visto il degrado anche della vita politica e istituzionale della ...

Lo Stadio della Roma si farà - Raggi - : Roma, 25 apr., askanews, - 'Lo stadio si farà e sarà una opportunità per Roma', assicura in un'intervista ad Avvenire la sindaca della Capitale Virginia Raggi, che insiste: 'Ci sono 800 milioni di ...

Stadio Roma - l’annuncio di Virginia Raggi : “si farà e sarà una grande opportunità” : Stadio Roma – “Lo Stadio si fara’ e sara’ una opportunita’ per Roma”. Sono le importanti dichiarazioni in un’intervista ad Avvenire della sindaca Virginia Raggi, sullo Stadio Roma: “Ci sono 800 milioni di investimenti privati e c’e’ un patto che verra’ rispettato: prima saranno realizzate le opere per la comunita’, poi tocchera’ allo Stadio. Il percorso e’ ...

Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus : “Lo Stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra” : Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus:”Lo stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra. Ho paura che questa prima pietra non si metterà mai. La Roma deve centrare il quarto posto, sabato sarò allo stadio come sempre a tifare. Claudio Ranieri? L’uomo giusto dopo Di Francesco”. Sullo stadio della Roma. “Sono avvelenato che per lo stadio della Roma non sia stata messa ancora la prima pietra. Era ...

Stadio Roma - pm decideranno entro due mesi su Raggi indagata. In procura altre due denunce su terreni e delibera : La procura di Roma deciderà entro due mesi sugli ulteriori accertamenti in merito all’esposto per cui è indagata la sindaca Virginia Raggi. La vicenda è quella del nuovo Stadio della Roma: la prima cittadina M5s è accusata di abuso d’ufficio. I pm avevano chiesto l’archiviazione, ma il gip Costantino De Robbio ha detto no: servono altre indagini. A dare il via all’inchiesta è stato un esposto presentato a giugno 2018 dall’architetto e ...

Stadio Roma - il consigliere Stefano Fassina parla delle ultime vicende : Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e deputato di LeU, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul salva-Roma. “Si sta facendo ancora una volta campagna elettorale sulla pelle dei Romani e di tutti gli italiani –ha affermato Fassina-. Andrebbe ricordato che Roma non è semplicemente il ...