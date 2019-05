ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) A David, che ha giocato in azzurro 24 partite, ne servono solo altre due per diventareun giocatore delIl riscatto è vicino, come ricorda Repubblica. Affinché ciò accada occorre chevenga schierato in campo per almeno un tempo. Resta dunque fuori dal conteggio la partita contro l’Udinese, perché il portiere è rimasto in campo solo 44 minuti a causa del colpo alla testa che lo costrinse al ricovero in ospedale. Se verrà schierato domenica contro la Spal e nell’ultima di campionato contro il Bologna il gioco è fatto. Ma la sfida di domenica a Ferrara è particolare per Meret, che al Mazza ha conquistato anche la promozione in A dopo due stagioni da protagonista. Resterebbe la partita al San Paolo contro l’Inter.gode della fiducia di Ancelotti e l’occasione è troppo ghiotta per essere persa: sarebbe difficile ...

napolista : RepNa: due gare e #Ospina diventerà ufficialmente del #Napoli - ilNapolista -