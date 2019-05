Milan | Leonardo in contatto con Di Francesco | ma il Siviglia

Milan - Gattuso e Bakayoko si sono chiariti alla presenza di Maldini e Leonardo : MilanO - Sembra che si siano calmate le acque tra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko , protagonisti di un brutto litigio durante Milan-Bologna . L'allenatore e il centrocampista francese si sono parlati ...

UEFA-Milan - Leonardo : «Non faremo grandi investimenti» : Leonardo ha parlato ieri sera al termine dell’incontro tra Milan e Bologna, che tiene ancora vive le speranze di conquista del quarto posto per i rossoneri. Il direttore generale di club ha parlato anche di futuro, con uno sguardo ai conti societari e ai paletti entro i quali la società potrà muoversi. Come riporta “Milan […] L'articolo UEFA-Milan, Leonardo: «Non faremo grandi investimenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Milan - Leonardo : “Senza Champions - niente investimenti” : Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, dopo la partita contro il Bologna, annuncia: “E’ vero che siamo in una situazione economica non semplice ma non c’è una smobilitazione in atto. Ovviamente non ci saranno grandi investimenti, siamo bloccati per la prossima estate. Chiaramente la qualificazione in Champions League indirizzerà tutto”. ”Se paragoniamo questo Milan a quello che vinceva tutto saremo sempre ...

Milan - Leonardo mette le cose in chiaro : “nessuna smobilitazione senza Champions. Bakayoko? Ecco cosa dico” : Il direttore dell’area tecnica del Milan ha parlato dopo il match con il Bologna, analizzando vari temi tra cui il caso Bakayoko Serata complicata per il Milan, risolta dai gol di Suso e Borini che permettono ai rossoneri di battere il Bologna e tornare al quinto posto in classifica a tre punti dalla zona Champions. Spada/LaPresse Una vittoria passata in secondo piano dopo il caso Bakayoko, scoppiato nel primo tempo per un chiaro e ...

Leonardo Bonucci - la verità-bomba sul suo passaggio al Milan : "In quel periodo non ero lucido - perché..." : Leonardo Bonucci è stato il protagonista della trasmissione A raccontare comincia tu condotta da Raffaella Carrà in onda sui Rai3. Tra i tanti argomenti affrontati c'è stato anche quello del breve trasferimento dalla Juventus al Milan dell'estate 2017 riguardo al quale il giocatore ha affermato: "Li

Milan - il vero flop è Leonardo : scelte sbagliate e mutismo - fa rimpiangere il peggior Galliani : Il futuro del club, insomma, rimane un punto interrogativo grande così: non ci sono certo problemi di sopravvivenza, ma quale esistenza attende una delle società più vincenti del mondo? Leonardo non ...