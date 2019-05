huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019)lo ha dito da subito: lei, tra i reali, gioca un altro campionato. Nel giorno delle nozze, che hanno segnato il suo ingresso ufficiale tra i Windsor, gli schemi del passato sono stati interrotti: daha percorso la navata per raggiungere il suo sposo che l’attendeva sull’altare. Con l’arrivo del primo- altra occasione che prevede una prassi consolidata e reiterata negli anni - l’ex attrice di Suit ancora una volta rompe il protocollo.Nessuna foto davanti alla clinica dopo il parto, come avevano fatto in passato Kate e Diana. Le due, poche ore dopo aver dato alla luce i figli, si sonote ai fotografi perfettamente acconciate con ini bimbi. Con le duete sorridenti e per nulla provate dal parto, gli scatti sono stati oggetto di discussione, giudicati da molte donne fuorvianti, capaci di trasmettere un messaggio ...

adrianadesala : RT @HuffPostItalia: Meghan si sposa da sola, lascia il figlio in braccio a Harry e mostra la pancia - HuffPostItalia : Meghan si sposa da sola, lascia il figlio in braccio a Harry e mostra la pancia - Kasla91 : Real time. Programma tematico sulla coppia Meghan e Harry. Nei primi dieci minuti hanno ripetuto almeno tre volte '… -