Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno chiesto al Salone del Libro di di

Salone del libro Torino - Comune e Regione denunciano casa editrice. "Apologia fascista" : Il problema sono gli anticorpi. Quelli che impediscono a una tragedia del passato di infettare il presente, forse non abbastanza robusti. E lo spazio. Ce n'è a sufficienza per tutti? Tanto da ...

Salone del libro di Torino - esposto di Regione e Comune contro Polacchi : “Valutare se apologia di fascismo” : Partirà una denuncia contro Francesco Polacchi, il militante di Casapound che presiede la casa editrice “Altaforte”, la cui presenza al Salone internazionale del libro ha scatenato nelle ultime ore numerose polemiche. La Regione Piemonte e la Città di Torino, due enti pubblici che sostengono la rassegna, hanno deciso di passare alle vie legali contro l’editore che si dice apertamente fascista e dichiara che “l’antifascismo è il vero male di ...

Torino - troppi runners e il traffico va in tilt : il Comune annuncia il taglio delle gare : Disagi quasi ogni domenica, in programma paletti e riduzione dei fondi. Goccia che ha fatto traboccare il vaso lo sdoppiamento della classica "TuttaDritta" in due corse identiche

Torino - Appendino risponde al Congresso di Verona : “La città ama tutte le famiglie”. Lo striscione dal Comune : “Lanciamo un messaggio di inclusione che riguarda tutte le famiglie di tutti i generi”. Lo dicono, dal balcone del Comune di Torino, la sindaca della città, Chiara Appendino, e l’assessore alle Famiglie, Marco Giusta, in risposta al Congresso di Verona. Dalla mattina, dal balcone del palazzo comunale, è stato esposto uno striscione con la scritta: “Torino ama tutte le famiglie“. L'articolo Torino, Appendino risponde ...

Torino - Comune premia chi si sposta in bici con sconti su bus - metro e taxi : Il comune di Torino sta studiano un modo per "premiare" i cittadini che lasciano l'automobile a casa e si spostano in bicicletta: si otterranno significativi sconti per i mezzi pubblici.Continua a leggere

Torino - protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl : manifestanti contestano la sindaca Appendino : Alcune centinaia di commercianti hanno protestato davanti al Comune di Torino contro l’ipotesi della nuova Ztl. La sindaca Chiara Appendino, scesa tra le persone, è stata contestata dai manifestanti che non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti. “La nostra priorità è l’ambiente – ha detto la sindaca accerchiata dai manifestanti -. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani ...

Tennis - ATP Finals : approvata la delibera del Comune di Torino con lo stanziamento di 1 - 5 milioni di euro : Torino e il sogno “ATP Finals” continua. Come riportato da gazzetta.it, la delibera del Comune del capoluogo piemontese, relativa all’investimento per organizzare l’evento Tennistico, è stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio (24 voti favorevoli). Il provvedimento in questione prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro l’anno per il quinquennio che va dal 2021 al 2025. Una delibera che però suscita ...