GF | Francesca De Andrè soffre per Giorgio e fa una confessione

Grande Fratello - frase shock di Francesca De Andrè : Gessica Notaro chiede seri provvedimenti : La De Andrè minaccia il suo fidanzato, dopo le foto del presunto tradimento. Ma le affermazioni della gieffina mandano su tutte le furie Gessica Notaro, che chiede la sua eliminazione.

Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André : "Quello che ha detto è grave - vanno presi provvedimenti". Leggi cosa ha detto : Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto...

GF - il web chiede la squalifica di Francesca De Andrè e interviene la Notaro : 'Cose gravi' : Al Grande Fratello 16 esplode la polemica su Francesca De Andrè, la quale lunedì sera ha ricevuto una spiacevole notizia in diretta. La concorrente del reality show condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha scoperto in diretta il presunto tradimento da parte del suo attuale fidanzato, il quale è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mentre usciva proprio dall'appartamento della stessa Francesca. La De Andrè ha avuto una reazione ...

GF 16 - Gessica Notaro rimprovera Francesca De André per la frase 'Lo brucio vivo' : Ha fatto molto discutere lo sfogo di Francesca De Andrè dopo aver scoperto un presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini divulgato dal settimanale Oggi. La ragazza, reclusa nella casa del Grande Fratello 16, ha visto le immagini lunedì in diretta.La nipote del Faber è andata su tutte le furie, ma a scandalizzare sono state tre parole: 'Lo brucio vivo'. Una frase che non è piaciuta a molti, così come a Gessica Notaro, concorrente ...

Grande Fratello 2019 : La Verità sul Tradimento di Francesca De Andrè! : La notizia del Tradimento di Francesca De Andrè durante la sua permamenza al Grande Fratello 2019 si sta diffondendo senza tregua. Ora spunta una nuova testimonianza che stravolge le opinioni. Ecco cosa è successo… Nuove notizie direttamente dal fronte del Grande Fratello. In questi giorni si fa un gran parlare di una concorrente del reality: Francesca De Andrè. Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia che la ...

Grande Fratello : il fidanzato di Francesca De Andrè non l'ha tradita. Spiega tutto la sorella… : Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André...

Francesca De André - il fidanzato NON l'ha tradita : la sorella Fabrizia spiega tutto : Fabrizia De André ha sentito Giorgio, il fidanzato di Francesca De André Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André è riuscita a sentire finalmente Giorgio, che qualche giorno

Grande Fratello 16 - Francesca De André consolata da Gennaro : "Lui si sta perdendo una donna con la D maiuscola" : Ieri sera, durante la puntata serale del Grande Fratello 16, Francesca De André ha visto le foto riguardanti il fidanzato Giorgio paparazzato insieme ad un'altra ragazza di nome Rosi, davanti alla propria abitazione, reagendo, ovviamente, non bene. Nel daytime di oggi, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto vari "confessionali" riguardanti l'accaduto. Valentina Vignali, ad esempio, ha definito sospetto, il silenzio del fidanzato della ...

Gf - Francesca De Andrè piange in diretta : La rabbia manifestata durante la diretta del Grande Fratello 16 , si è trasformata in pianto disperato: è iniziata così la mattinata di Francesca De André nella Casa dopo la notizia del presunto ...

Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni/ Altobello : 'Francesca de Andrè tradita? Finto!' : Sarah Altobello ospite a Mattino 5 dice la sua su Francesca De Andrè: 'Giorgio Tambellini e Rosi? Tutto costruito, il mio manager...'

GF 16 - Francesca De Andrè : 'Che schifo - mi sembra di stare in un film' : Durante la quinta puntata di ieri sera della sedicesima edizione del Grande Fratello (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 condotto da Barbara D'urso e dagli opinionisti televisivi Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio), la concorrente Francesca De Andrè ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il suo fidanzato Giorgio esce dal portone di casa della De André, in compagnia di una ...

Francesca De Andrè piange al GF 2019. Interrante : “Hai sbagliato a…” : Daniele Interrante e Francesca De Andrè si chiariscono al Grande Fratello Daniele Interrante, giusto poco fa, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi con Francesca De Andrè, la quale non ha speso parole al miele nei suoi confronti in questi giorni. Loro, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una luinga relazione. L’uomo, visibilmente adirato in volto, ha dapprima salutato la concorrente del GF ...