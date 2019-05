Genoa | Mazzitelli | siamo fiduciosi

Spal-Genoa 1-1 - le pagelle : Lapadula vale un punto - Mazzitelli non incide : Un punto per uno. Spal e Genoa si dividono l'intera posta in palio e il Grifone sale a +6 sull'Empoli. Decisivo l'ingresso di Lapadula, autore del gol del pareggio , qui la cronaca e video del match ,. Sfida equilibrata, gioca bene dal Genoa nei primi minuti del primo e del secondo tempo, ma la sensazione è che il pareggio sia stato logica conseguenza della situazione in ...