Firenze In auto sul Ponte Vecchio | subito fermato e multato

Auto ecologiche : Anfia - con ecobonus aumento vetture ricaricabili. A Firenze e Trento più vendite : TORINO - L'ecobonus ha determinato un buon aumento delle vendite di Auto ricaricabili nel mese di aprile, 1.200 veicoli elettrici a batteria più 536 ibride plug-in, pari all'1% del mercato. Lo rende ...

Firenze - nascondeva droga sotto l'orologio digitale dell'auto : Nicola De Angelis Un fiorentino di 40 anni è stato beccato mentre stava spacciando cocaina in viale Aldo Moro. Da controlli successivi è stata rinvenuta anche una notevole quantità di cocaina sotto l'orologio digitale dell'auto I controlli a tappeto che si stanno svolgendo in queste ore sul territorio di Firenze hanno portato all'arresto di un 40enne pregiudicato e nullafacente che stava dando una dose di cocaina ad un ragazzo. ...

Firenze. Scoperti gli autori di alcuni abbandoni nel Quartiere 5 : Quattro sanzioni a carico di altrettanti responsabili dei abbandono di rifiuti nel Quartiere 5. Nei giorni scorsi gli agenti del

Firenze. Canapa - una storia incredibile : da Libraccio incontro con l’autore Matteo Gracis : Martedì 30 aprile 2019, dalle ore 18.00, alla Libreria IBS+Libraccio Firenze (via de’ Cerretani, 16r), si terrà la presentazione del

Notre Dame - a Palazzo Pitti di Firenze l’autoritratto di Chagall con “nostra signora” : Il famoso celebre autoritratto di Marc Chagall, con Notre-Dame alle spalle in una notte di luna, è stato esposto da ieri nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, a Firenze. L'idea del direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, per abbracciare simbolicamente il popolo francese e rendere omaggio a "Nostra Signora".Continua a leggere

Veicoli in fiamme - code in autostrada e alle porte di Firenze : Due episodi distinti ma in simultanea, due incendi di Veicoli che hanno provocato lunghe code proprio all'ora di punta. Il primo è stato segnalato da Autostrade per l'Italia sul proprio sito: si ...

Firenze - auto contro camion sull’A1 : muore 25enne - traffico in tilt e chilometri di code : Incidente sull'autostrada A1 Direttissima tra Badia e Fiorenzuola in direzione Firenze: un'auto, guidata da un 25enne, si è scontrata contro un camion, per cause in via di accertamento, provocando la morte del ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere. Disagi al traffico: fino a 4 chilometri coda sul tratto interessato.Continua a leggere

Firenze - simula incidente stradale e si finge paraplegico ma guida l’auto e cammina : il video che lo incastra : Nel 2007 aveva simulato un incidente stradale e, da allora, si era finto paraplegico. Per questo, per 12 anni, ha percepito indennità e pensione d’invalidità. Un 55enne fiorentino è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici. La polizia ha accertato che il falso invalido era in grado di camminare e, come si vede nel video, muoversi regolarmente, ma se ne ...

Chiesa - incidente d'auto a Firenze : come sta/ Fiorentina - motociclista in ospedale : Paura per Federico Chiesa, coinvolto in un incidente d'auto a Firenze: come sta l'attaccante della Fiorentina. Il motociclista invece finisce in ospedale