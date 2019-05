corrieredellosport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il pilota forlivese correrà nel team clienti WRTSport sostituendo Pietro Fittipaldi. Ieri ha avuto una prima presa di contatto con laRS 5 DTM all'Competence Center Motorsport di ...

ansacalciosport : Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi. Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno | #ANSA - ansacalciosport : Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi. Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno | #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dovizioso wild card nel DTM con l'Audi Il pilota Ducati in pista a Misano l'8 e 9 giugno -