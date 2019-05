Copa Libertadores | un ex Genoa regala al River Plate il pari a tempo scaduto

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Spettacolare match ditrae International di Porto Alegre. I campioni in carica, già qualificati agli ottavi di finale, hanno raggiunto ilpraticamente a, con una rete dell’exPratto al 93′. La gara. Ilera passato in vantaggio al 35′ con Alvarez prima di subire ila ridosso dell’intervallo con di Sobis. Quest’ultimo ancora a segno all’ora di gioco prima del 2-2 finale sopracitato. Il 2-2 allo stadio Monumental non cambia le sorti del girone già decise con Internacional equalificate nel girone A rispettivamente con 14 e 10 punti. Nell’altra sfida del gruppo, i cileni del Palestino sono andati a vincere 2-1 a Lima contro l’Alianza chiudendo a 7 punti, a fronte dell’unico punto dell’Alianza de Lima. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO ...

