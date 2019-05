Andrea Iannone non è più solo | c euro è una ragazza nel letto con lui

Belen torna con Stefano - Andrea Iannone si fotografa a letto con una mora : Il ricongiungimento ufficiale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è l'unico gossip del quale si stanno occupando i siti in questi giorni: l'ultimo ex fidanzato dell'argentina, infatti, ha catturato l'attenzione dei curiosi con un paio di foto che ha pubblicato su Instagram. Stiamo parlando ovviamente di Andrea Iannone che, dopo qualche mese dalla rottura con la soubrette, sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad una misteriosa mora ...

Andrea Iannone non è più solo : c'è una ragazza nel letto con lui : Dopo la fine della lunga relazione con Belén Rodriguez , Andrea Iannone ha preferito rifugiarsi nel lavoro ma, nelle ultime ore, ha mostrato a tutti le spalle di una misteriosa ragazza con cui ha ...

Andrea Iannone non correrà a Jerez - : Andrea Iannone alza bandiera bianca. Il centauro dell'Aprilia, caduto durante le quarte prove libere di MotoGp a Jerez, si era procurato una violenta botta al piede sinistro che aveva messo in dubbio ...

MotoGP - GP di Spagna 2019 : Andrea Iannone non correrà! Fatale la botta alla caviglia sinistra rimediata in FP4 : Andrea Iannone è costretto a dare forfait per il GP di Spagna 2019, quarto round del Mondiale di MotoGP, in seguito alla rovinosa caduta rimediata in curva 11 della quarta sessione di prove libere di ieri che ha provocato un forte dolore alla caviglia sinistra. Già ieri erano sorte forti preoccupazioni riguardo la presenza del pilota Aprilia nel Gran Premio odierno, e anche se gli ultimi accertamenti e l’esame della TAC hanno escluso ...

MotoGp - Andrea Iannone “unfit to race” : Jerez a rischio! : MotoGp, Andrea Iannone potrebbe dare forfait per la gara di domani in quel di Jerez: i dettagli Andrea Iannone potrebbe saltare il Gp di Jerez di MotoGp dopo la caduta odierna. L’Aprilia in una nota ha chiarito le condizioni del pilota: “Dopo che le radiografie non hanno evidenziato fratture, il pilota è stato dichiarato ‘unfit to race’ complice il forte dolore al piede sinistro. La situazione verrà valutata e ...

MotoGp – Terribile caduta per Iannone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : l’avvio da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Urge una svolta sin da Jerez : Il Motomondiale sta per affrontare il quarto round della stagione ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda il primo scorcio dell’avventura di Andrea Iannone con l’Aprilia. L’abruzzese classe 1989, reduce dalla bocciatura in Suzuki nella passata stagione, non è ancora riuscito ad adattarsi nel migliore dei modi alla nuova moto e continua a faticare oltremodo anche nel confronto diretto con il compagno di squadra Aleix ...

MotoGp – Iannone per nulla scoraggiato dopo l’Argentina - Andrea positivo ad Austin : “l’Aprilia ha bisogno di me” : dopo il deludente Gp d’Argentina, Andrea Iannone palesa le sue sensazioni in vista della gara in Texas sul circuito delle Americhe Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe si ...

MotoGp - Andrea Iannone deluso dall’inizio stagione : vuole di più dalla sua Aprilia! : Andrea Iannone è giunto sedicesimo nel GP d’Argentina, un risultato che non soddisfa il pilota italiano ex Ducati Andrea Iannone è insoddisfatto dopo il GP d’Argentina ed è pronto a mettersi al lavoro per riconquistare il terreno perso. La sua Aprilia non ha dato sinora i risultati sperati in fatto di performance, ma adesso il pilota italiano auspica un cambio di rotta repentino: “Quella della gara in Argentina non è la ...

La Leotta risponde ad Andrea Iannone. Ha accettato il corteggiamento? : "Non è ancora pronto per una nuova storia d"amore seria": queste le parole con cui la modella Audrey Bouetté ha annunciato la fine della storia, seppure breve, con Andrea Iannone. Ma nonostante tutto, il motociclista di MotoGp non si è dato per vinto e ci ha riprovato. Questa volta la fortunata ad attrare l"interesse di Andrea è proprio la desideratissima Diletta Leotta.Intervistato a Virgin Radio dal Dj Ringo, il pilota ha confessato di voler ...

MotoGp – Iannone brilla nelle Fp1 - Andrea soddisfatto in Argentina : “ho un bel gruppo - possiamo batterci per la Q2” : Andrea Iannone commenta le sua prestazione nelle Fp1 del Gp d’Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo, le parole del pilota dell’Aprilia Andrea Iannone è stato protagonista della prima sessione di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina. Il pilota dell’Aprilia, dopo le difficoltà affrontate in Qatar, ha segnato il quinto tempo delle Fp1 e si è dichiarato soddisfatto di quanto ottenuto. ...

Audrey Bouetté ed i motivi dell’addio a Iannone - l’ex di Andrea torna sull’argomento Belen : “argomento off” : Audrey Bouetté torna a parlare di Andrea Iannone e Belen Rodriguez: l’avvenente ombrellina chiarisce le circostanze del flirt e le ragioni dell’addio al pilota di MotoGp Audrey Bouetté rivendica la sua celebrità, al di là del gossip e del suo ultimo flirt con Andrea Iannone. La modella francese, dopo essere apparsa sulle copertine di tutti i giornali di cronaca rosa accanto al pilota di MotoGp, ha rilasciato un’intervista ...

Gossip - Audrey dopo la rottura con Andrea Iannone : 'Deve ritrovarsi - Belen argomento off' : È finita ancora prima di iniziare la relazione tra Andrea Iannone e la bellissima modella Audrey Bouetté: se il ragazzo non ha rilasciato nessuna dichiarazione su questo brevissimo flirt, la sua ex non perde occasione per raccontare cosa è successo tra loro di recente. Intervistata dal settimanale "Chi" sulla rottura con il pilota Aprilia, la giovane che sui social è soprannominata "La Tigre" ha detto che lui è una brava persona ma non è pronto ...

Andrea Iannone torna single e punta Diletta Leotta/ 'Ma ho bisogno di alcune dritte' : Andrea Iannone torna single dopo il breve flirt con Audrey Bouetté e punta Diletta eotta: 'ma ho bisogno di alcune dritte', confessa.