Analisi Tecnica | Hang Seng Index dell' 8 05 2019

finanza.lastampa

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Chiusura'8 maggio Risultato negativo per l', con una flessione'1,23%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28.643,7. Al rialzo, ...

JohnWhitekar23 : RT @enricogei: Bio On analisi tecnica di base ?????????????????? #passione #costanza #lavorareduro #consulentefinanziario #perseveranza #trend #acad… - Nicoooo82 : RT @InvestimentiBNP: Appuntamento di mercoledì #8maggio con la nostra Analisi Tecnica: cosa si prevede oggi sul #FTSEMIB? - enricogei : Bio On analisi tecnica di base ?????????????????? #passione #costanza #lavorareduro #consulentefinanziario #perseveranza… -