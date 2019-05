Aggredito dall' ex con acido | è grave

30enne Aggredito con l'acido dalla ex : ustioni sul viso - rischia di perdere un occhio : Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con acido, lanciatogli contro dalla ex fidanzata di 38 anni dopo una lite in strada, nella tarda serata di ieri a Legnano, nel milanese.La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arresta per lesioni personali gravissime e atti persecutori e si trova in carcere.

Dado - il comico Aggredito dall'ex della figlia : 'Ho scelto di denunciare ma ora sono preoccupato' Video : Gabriele 'Dado ' Pellegrini, il comico aggredito dall'ex fidanzato di sua figlia, minorenne, interviene a per raccontare l'aggressione subita settimane fa. Il ragazzo gli avrebbe rotto il setto nasale.

