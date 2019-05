Universiadi | Basile a KK | “Dopo la partita con l’Inter un’accelerata per i lavori | ci

forzazzurri

Gianluca, commissario per le, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, illustrando le ultime novità sulla questione legata aidello stadio San Paolo: "Dopo Napoli-Inter ci sarà per forza un'accelerata. Abbiamo un crono programma, stiamo già lavorando bene nelle zone inferiori. I sediolini bianchi sono arrivati tutti, il grosso ci sarà dopo Napoli-Inter. Abbiamo invitato Mattarella per la cerimonia di apertura, vediamo, sarebbe importante per la città. Grande artista per la cerimonia inaugurale? Ci saranno artisti sia nella cerimonia di apertura che quella di chiusura".

