Unicredit prepara l' addio a Fineco

FT - Unicredit pronta se saltano le nozze tedesche : prepara maxi-offerta per Commerzbank : Unicredit sta preparando un'offerta multimiliardaria per Commerzbank AG le cui trattative per una fusione con Deutsche Bank starebbero incontrando delle difficoltà. La banca italiana sarebbe pronta a muoversi in caso di stop ai negoziati per le nozze tedesche.Lo scrive oggi il Financial Times, secondo cui Unicredit avrebbe in programma di acquisire una partecipazione consistente in Commerzbank e di fonderla con la controllata tedesca ...

FT - Unicredit pronta se saltano le nozze tedesche : prepara maxi-offerta per Commerzbank : Già nel 2017 c'era stato un approccio con i tedeschi, ma la banca italiana non presentò un'offerta sia perché c'era l'opposizione della politica in Germania per fusioni transnazionali nel settore ...